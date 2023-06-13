保良局幼童組留宿幼兒中心爆手足口病　21幼童先後發燒、口腔潰瘍

衞生署衞生防護中心今日（13日）表示，正調查銅鑼灣一所留宿幼兒中心爆發手足口病個案，涉及銅鑼灣保良局幼童組，21名年齡介乎3至6歲幼童，自5月26日起先後出現發燒、口腔潰瘍和手或腳出現紅疹等病徵，全部人已求醫，一人需入院現已出院。其中兩名學童的糞便樣本經化驗後證實對柯薩奇病毒A16型呈陽性反應。



保良局。（資料圖片）

防護中心表示，受影響幼童為保良局幼童組21名學童、包括5男16女，年介乎3至6歲，他們自5月26日起先後出現發燒、口腔潰瘍和手或腳出現紅疹等病徵。全部病人均已求醫，當中一人需入院，經治療後已出院。全部病人現時情況穩定。兩名學童的糞便樣本經化驗後證實對柯薩奇病毒A16型呈陽性反應。

衞生防護中心人員已實地視察該留宿幼兒中心，建議所需的感染控制和預防措施，並進行醫學監察，中心正繼續調查個案。

保良局。（資料圖片）

衞生防護中心發言人指，手足口病是常見於兒童的疾病，成人個案亦偶有發生，通常由腸病毒如柯薩奇病毒及腸病毒71型引起。臨床病徵包括手掌、腳掌，以至身體其他部分如臀部及大腿，出現斑丘疹或水疱，口腔亦可能出現水疱及潰瘍。亦有病人主要在口腔後部出現疼痛潰瘍，即疱疹性咽峽炎，而手腳沒有紅疹。

發言人補充，手足口病全年均會出現，而高峰期一般為5月至7月，10月至12月亦可能出現較小型高峰期。衞生防護中心的最新監測數據顯示，本地手足口病活躍程度有所上升，由於幼童易受感染，故家長應多加留意子女健康。學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案。