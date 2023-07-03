旺角童樂居爆手足口病　27學童中招口腔潰瘍手腳有紅疹　情況穩定

衞生署衞生防護中心今日（３日）公有，旺角的香港保護兒童會童樂居爆發手足口病個案，個案涉及27名學童（包括13男14女），年齡介乎一至三歲，全部病人現時情況穩定。



衞生防護中心的最新監測數據顯示，本地手足口病活躍程度有所上升，高峰期一般為五月至七月，十月至十二月亦可能出現較小型高峰期。



香港保護兒童會轄下「童樂居」爆發上呼吸道感染個案，共涉及25名學。（資料圖片／歐嘉樂攝）

27名學童有發燒、口腔潰瘍及紅疹

個案涉及27名學童（包括13男14女），年齡介乎一至三歲，自6月20日起先後出現發燒、口腔潰瘍和手或腳出現紅疹等病徵。24人已求醫，均無需入院，全部病人現時情況穩定。

本地手足口病活躍程度上升 五月至七月高峰期

衞生防護中心的最新監測數據顯示，本地手足口病活躍程度有所上升。由於幼童易受感染，故家長應多加留意子女健康。學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案。衞生防護中心補充，手足口病全年均會出現，而高峰期一般為五月至七月，十月至十二月亦可能出現較小型高峰期。

衞生防護中心表示，手足口病是常見於兒童的疾病，成人個案亦偶有發生，通常由腸病毒如柯薩奇病毒及腸病毒71型引起。臨床病徵包括手掌、腳掌，以至身體其他部分如臀部及大腿，出現斑丘疹或水疱，口腔亦可能出現水疱及潰瘍。亦有病人主要在口腔後部出現疼痛潰瘍，即疱疹性咽峽炎，而手腳沒有紅疹。

衞生防護中心提醒市民，特別是院舍及學校人員，採取以下措施，預防感染手足口病：



保持空氣流通；



飯前、如廁後，以及處理尿片或其他被糞便沾污的物品後應洗淨雙手；



保持雙手清潔，並用正確方法洗手。尤其是雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後），應立即洗手；



打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物；



經常清潔和消毒常接觸的物品表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用1比99稀釋家用漂白水（即把1份含5.25%次氯酸鈉的漂白水與99份清水混和）消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒；



用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物，然後用1比49稀釋家用漂白水（即把1份含5.25%次氯酸鈉的漂白水與49份清水混和）消毒被污染的地方及鄰近各處，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒；



病童應留在家中，直至發燒及紅疹消退，以及所有水疱結痂後才回校上課；



減少到人多擠迫的地方；及



家長應與學校保持密切聯繫，讓校方知悉病童的最新情況。



​市民可參閱衞生防護中心手足口病及腸病毒71型感染專頁及「遊戲設施場地的公共衞生建議」，了解詳情。

