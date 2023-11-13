年宵2024｜檔王8.4萬成交多去年兩成　蘭花大王棄「底線」搶檔位

明年2月初舉行的龍年年宵市場全面復常。維多利亞公園年宵市場的387個年宵攤位今日（13日）起一連三日開始公開競投。首日競投175個濕貨攤位的競爭已非常激烈，成交價超越去年6.9萬元「檔王」，仍屢創新高，臨完場前有攤位更高至8.4萬元成交，比底價多近12倍，比去年檔王高出逾兩成。

其中一個並非熱門的濕貨攤位，今日亦以第二高價的8.3萬元成交。檔主解釋，天價競投只為了兩個攤位相連，又預計生意應不及疫情前的水平，「唔知搵唔搵到食㗎。」

至於今早屢次被「截糊」的蘭花大王楊小龍曾揚言「超過二萬六我唔愛」，惟面對激烈的競爭，最終亦打破「底線」，下午以5.6萬元奪得正對天后出入口的攤位。



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蘭花大王指競逐極激烈：黐線㗎！

蘭花大王楊小龍在下午競投開始前表示，目標奪得10個攤位，但今早競爭激烈只投得3個攤位。他指，今年濕貨攤位的競投價，遠高於過往3至4萬元的水平，又指對手為生面孔，並不認識。

高咗好多，你睇𠵱家投到六七萬啲人都係咁舉手。（你覺得點呀？）黐線㗎！ 蘭花大王楊小龍

楊小龍看淡市況︰移民潮及港人北上消費影響

楊小龍又指，根據過往經驗，每逢疫情及金融危機過後，部份港人均希望買花轉運。惟受移民潮及港人北上消費影響，加上去年市況不似預期，不少花農蝕本離場，因此看淡明年的年宵市場。但他稱不會將成本轉嫁至顧客，會以正常價格出售。

「二萬六底線」被破 最終5.6萬元投得心儀攤位

楊小龍並透露，由於薪金成本攀升，今年栽種蘭花的成本約500萬至600萬元。他認為若競投價超出兩萬多元，將難以回本，揚言「超過二萬六我唔愛」。

下午的我打倒早上的我，蘭花大王的「二萬六底線」，在不久後便被打破。他原定計劃競投的攤位，多次被對手以高價「截糊」，距離奪得10個攤位的目標相當遙遠。只見他滿臉無奈，但仍然重振旗鼓再次開價：「X街！輪到我！底價！」

其後楊小龍在一個正對天后出入口的293號攤位，與對手爭持不下，當競投價高逾4萬元時，雖然他愕然表示「又嚟？」但仍繼續承價，最終以5.6萬元，即高出「底線價」3萬元勝出。

我買檔買咗幾十年，仲同我爭？ 蘭花大王楊小龍興奮高呼

下午成交價屢創新高

下午「戰況」不斷升溫，成交價屢創新高，繼6.9萬元及7.6萬元後，出售蘭花的李先生分別以8.3萬元及3.5萬元天價，「豪」奪287號及288號攤位。雖然兩檔不算接近出入口，但仍遠高於去年成交價最高的「檔王」再多1.4萬元。

李先生解釋，以天價贏得競投，只為了兩個攤位相連，又指去年僅6.8萬元便投得兩檔，今年高出5萬元。他並預計生意應不及疫情前的水平，形容為未知之數，打和就算贏，「唔知搵唔搵到食㗎。」

問到近年港人熱愛北上消費，會否擔心銷情。他表示「都冇辦法㗎，（內地）買咗就蝕囉，都係咁啦。送晒畀人囉，年年都係啦，年三十晚冇人要就送人。」

8.4萬元成今屆濕貨攤位「檔王」

隨着可競投的攤位漸減，「我仲未有位呀」的聲音此起彼落，成交價更再創新高。位於維園近中央圖書館及天后之間的369號攤位，並非貼近出入口的大熱門。但一名中年男子情緒激動，不斷咆哮叫價，勢要志在必得，終以8.4萬元的天價成交，高出去年「檔王」價位逾兩成。