首屆香港桂冠論壇開幕　李家超：續成匯聚頂尖思維世界級協作樞紐

首屆香港桂冠論壇（Hong Kong Laureate Forum）今天（13日）在香港科學園開幕，即日至11月18日一連六日舉行的論壇以「匯聚頂尖思維 啟發科學成就」（Meeting of Inspirational Minds）為主題，匯聚來自世界各地在天文學、生命科學與醫學、數學科學三大領域中取得卓越成就的20多位邵逸夫獎得獎者、傑出科學家，與全球來自近30個不同國家及地區近200名青年科學家，交流對科研的真知灼見。



首屆香港桂冠論壇學者在開幕儀式上，與特首李家超（前排左九）等合照。（大會提供圖片)

行政長官李家超致辭時表示，政府在科學與創新方面的全力支持：「香港將繼續成為匯聚頂尖思維的世界級協作樞紐。我們歡迎更多傑出的活動和會議，例如桂冠論壇，在香港舉行。」他指在國家「十四五」規劃的支持下，香港決心發展成為國際創科中心，粵港澳大灣區的發展，將為香港的創科領域帶來巨大機會。

李家超續說，他在上個月的施政報告中宣布一系列針對創科領域的新措施，包括推動新型工業化和人工智慧發展、促進跨境資料流動和數位政府服務，政府會提供新的土地供應作為創科用途，亦會與大陸合作興建河套深港科技創新合作區。

論壇由恒基創辦人李兆基的「李兆基基金」全額贊助，恒基兆業地產集團主席、李兆基基金董事李家誠表示，基金十分榮幸可以贊助香港桂冠論壇，支持這項世界級學術交流盛事，推動創新和科學方面的突破，「基金和恒基地產有着相同的願景和抱負，我們一直致力培育年青人，幫助其發揮無限潛能，期望他們為我們的城市、國家以至世界的可持續發展作出貢獻。」

李家誠表示，創新是解决生活中許多謎團和難題的關鍵，尤其是在科學、醫學和科技的領域。他感謝論壇主席唐偉章和他的團隊，即使在疫情期間，團隊未有停步，努力舉辦一系列教育活動予本地年青人，激發他們思考，全靠團隊一直努力不懈和付出，論壇才得以成功開展。

香港桂冠論壇委員會主席唐偉章致歡迎辭時，向一眾論壇參與者及嘉賓預告一連六日的豐富活動。他表示，除了特邀講者就一系列廣泛議題作精采發言、分享其研究成果和洞見外，論壇也提供了一個絕佳機會，讓大家交流知識、建立網絡、互相合作；參與者亦可品嚐香港美食，體驗在地文化，深信這星期論壇定能為各參與者帶來新的體驗，開拓無限可能。他對李兆基基金的慷慨贊助表示衷心感謝，亦藉此機會感謝邵逸夫獎基金會與論壇委員會合作，以及香港政府的堅定支持。

邵逸夫獎基金會主席、香港桂冠論壇委員會委員陳偉文表示，在未來一周，論壇必定能激發眾人的想像力，燃點科學知識交流的火花。他績引用愛因斯坦名句「重要的是不要停止疑問，好奇心有其存在的理由」，鼓勵參與論壇的青年科學家抓緊這次寶貴的機會，與相同研究範疇的前輩交談。

為期一周的論壇包括邵逸夫獎得獎者主講的專題演講、邵逸夫獎得獎者及世界知名科學家們的分科小組討論、全球趨勢話題環節、青年科學家海報簡報等，討論及分享內容主要圍繞邵逸夫獎涵蓋的三大範疇，由黑洞、細胞分子機制以至離散幾何學等課題均會一一探討。邵逸夫獎得獎者及傑出科學家將會透過演講及小組討論，與青年科學家分享他們對其研究範疇的精闢見解，而青年科學家亦可以展示他們最新的研究項目，透過與論壇參與者互動交流，以激發其科研成就。

其他論壇活動包括參觀西九文化區，及香港地道美食特別招待會，將讓論壇參與者體驗香港獨特文化。在整個論壇舉行期間，部份環節設有網上直播，讓香港以至其他地區人士均能參與論壇，期後亦可重溫直播內容。