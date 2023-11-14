房委會引入「建築三一萬能俠」　於公營屋項目批盪打磨噴漆

房委會2020年起在評審新建築合約標書時，加入使用建築機械人的新規定。令不同建築機械人陸續現身於公營房屋項目，以加強工地安全，提升生產力及建屋質素。房委會昨日（13日）介紹集多功能於一身的建築機械人——「建築三一萬能俠」，稱正應用在四個公營房屋建築項目，執行批盪、打磨和噴漆工序。



房屋署創新科技總監／發展及建築姚勳雄，以及結構工程師梁偉愷昨日表示，「建築三一萬能俠」可執行三種不同工序，包括利用激光感知周圍場景，並透過人工智能（AI）視覺感知天花、管線及其他障礙物體，經過運算從而規劃最佳施工路徑，以提高效率。

「建築三一萬能俠」可以一邊進行打磨，一邊將粉塵收集，保持工地環境整潔。操作員又可遠距離在地面操作機械人，減少高空工作及長時間接觸噴漆，加強工地安全及保障工人健康。此外，使用建築機械人可準確計算所需建築物料，減少浪費，令施工更環保。

在簡介會上，工程團隊在業旺路工地，展示大小兩款「建築三一萬能俠」，大號適用於較高樓底的地方，例如停車場或巴士站；小號適合在分層單位工作。團隊並示範轉換不同工序所需的配件，以執行批盪、打磨和噴漆三種不同工序，轉換程序只需要數分鐘。

姚勳雄表示，為應付龐大的公營房屋工程量，以及勞動力老化挑戰，房委會一直大力應用創新科技，包括應用多功能建築機器人以彌補部份人手不足，加強工地安全，並希望藉此吸引更多新人入行。

房委會表示，未來會繼續使用不同的建築機械人，覆蓋更多項目及不同工地場景，加強工地安全，發揮人機合作的協同效應，與業界共同推動建築產業轉型升級。