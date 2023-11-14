林卓廷涉721暴動　指揮官稱跑樓梯怕跌親　未留意在旁持棍白衣人

元朗西鐵站於2019年7月21日發生白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷和另外6人否認暴動罪受審，案件今（14日）在區域法院續。當晚被派到現場的元朗分區助理指揮官李伯豪總督察供稱，他奉召到元朗站時，跑下扶手電梯時驚跌親眼望梯級，未留意有持棍狀物的白衣人在其身旁。他後來到達大堂，見到數名市民神情驚慌地坐在地上，另有些穿淺衣服的人跑離車站，他指當時行動集中在哭泣的市民，為想先控制場面，未有截停穿淺色衣服奔跑的人。



被告依次為林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），他們被控於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。

辯方指當日警員到元朗站時，有市民質疑：「而家先嚟！」（香港01記者攝）

李稱當日與隊員一直在元朗警署待命

警務總督察李伯豪因辯方需作盤問而被傳召出庭，李稱他案發時為元朗分區助理指揮官（行動），元朗在7月19日設立警區行動室，案發當日他率領一隊快速應變部隊在元朗警署待命。晚上約11時，李及其隊員被奉召到元朗站提供協助。

到站時見有些人神情驚慌坐在地上

李稱他甫步入元朗站大堂，便見到有些人神情驚慌的市民坐在地上，部份人在哭泣，另有些身穿淺衣的人在跑離地鐵站。辯方追問兩者的人數，李指坐在地上的人少於十名，奔跑的人亦不算多，但一直有人跑出來。李稱當時不肯定元朗站是否有打鬥，到場只是想控制場面，現時已不記得上級指示的實際內容。

行動集中在哭泣的市民

辯方指出，警方當日出動了四輛載有軍裝警員的警車和一些刑事隊員，出動「咁大警力」可見絕非小事，李同意。李承認，他當時的行動集中在大堂哭泣的市民，故不曾截停在場奔跑的人調查，但他不肯定其他同事有否作出截查。

跑下扶手電梯時集中望樓梯

庭上之後播出閉路電視片段，顯示李進入大堂時，有大批白衣人沿電梯離開，當中部份人更手持棍狀物。李稱他當時因跑下扶手電梯而「驚跌親」，故集中望向梯級，未有留意身旁情況。

在付費區時遭現場人士指罵

李續指，他在元朗站逗留了約30分鐘。期間，李將大堂的市民帶上救護車後，再與隊員前往付費區查看需否協助，但遭現場人士指罵。最後，由於李不見有人在打架及上級有其他指示，他便與隊員離開元朗站。辯方則指，當時有付費區內的市民斥罵警方：「點解咁耐都唔到。」李自言沒有印象，僅記得該些人的態度並不友善。

警方有預計白衣人可能會用暴力

辯方之後指出，當晚車務控制中心曾兩度向警方請求協助，警方事後亦有派出軍裝警員前往元朗站。惟該3名警員只在元朗站逗留了短時間，目睹現場有逾百名白衣人聚集，但因人手不足要求增援，李稱對此並無印象。辯方之後再問，警方知道元朗站有逾百名白衣人，才會派超過20名警員到場，李同意。辯方續指，警方預計該些白衣人可能會有暴力行為，故李上電梯時已手持警棍作戒備狀態，李亦同意。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022

事發經過。(詳看下圖)