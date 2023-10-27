林卓廷等渉721暴動　事前知悉鄉事會吹大雞　警長同意原則上違法

元朗西鐵站於2019年7月21日發生白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷和另外6人否認暴動罪受審。案件今（27日）在區域法院續，案發前曾和林卓廷通電的時任元朗警民關係組警長繼續作供。他在盤問下稱事前不認識被指為「白衣人」的鄧英斌和「飛天南」，但當日曾收到電話稱：「飛天南死咗」。就警長昨供稱，案發前知悉鄉事會「吹大雞」，警長今亦同意，「吹大雞」的說法原則上已違法，故他決定即時向上級匯報。



被告依次為林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），他們被控於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身分不詳的人參與暴動。

七名被告及控方對他們的不同指控。(詳看下圖)

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警長指事後不認識 案發晚收到電話稱「飛天南死咗」

現已退休的警長7520昨作供時，承認案發前已元朗鄉事委員會「吹大雞」，及「有啲人番嚟保衛家園」，並在盤問下承認他現時為廈村鄉其中一村的村長。

警長今續接受代表林卓廷的大律師黃錦娟盤問，辯方首先問及，警長是否認識鄧英斌、「飛天南」和黃四川。警長回應稱事前並不認識該三人，但在721當晚曾收到電話稱：「飛天南死咗」。翻查相關資料，鄧為八鄉河瀝背村村長，和綽號為「飛天南」的吳偉南同為首宗 721 暴動案的罪成被告，黃四川則為其中一名被捕的白衣人。

警長7520指案發前不認識「飛天南」，而案發晚收到電話稱：「飛天南死咗」。(資料圖片)

指案發前收到消息 元朗居民聚集抗拒黑衣人

代表被告陳永晞的資深大律師潘熙之後盤問警長，提問指「吹大雞」是否隱含可能有罪案發生的意思。法官陳廣池聞言反駁稱「唔係隱含」，而是原則上已經可以犯法。警長則表示同意，並解釋指他亦是因而決定即時向上級匯報。

潘熙之後指，警長在其口供提及他在721事前已收到一些消息，稱：「元朗居民聚集及抗拒黑衣人在元朗生事破壞」。潘熙提問據其收到的消息，「元朗居民」是否只是當日響應「吹大雞」的元朗居民，警長同意。警長亦同意根據其當時收到的消息，「黑衣人」是包括當日在較早時間到其他地方遊行，並於晚上返回元朗的人；及「破壞」則是指有元朗居民覺得黑衣人在元朗屬於破壞份子。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022