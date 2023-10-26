林卓廷等渉721暴動　林稱入元朗支持年青人　警長：千祈唔好入嚟

元朗西鐵站於2019年7月21日發生白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷和另外6人否認暴動罪受審，案件今（26日）在區域法院續。時任元朗警民關係組警長出庭作供，他當日在休假時收到林卓廷的來電，林表示他現正由九龍前往元朗：「支援下啲年青人。」警長即叫林：「千祈唔好入嚟。」又指林出現只會「火上加油」，到時警方需時前往西鐵站保護他。惟林僅表示：「我唔洗你地保護啊。」便掛上電話。



7名被告：林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），他們被控於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。

七名被告及控方對他們的不同指控。(詳看下圖)

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已接報雞地有聚集及毆打事件

現已退休的警長7520稱，他案發時駐守元朗警區警民關係組，案發時正在休假。他稱當晚約9時15分，開始陸續收到一些元朗區地方人士和區議員的電話，指雞地有很多人聚集和發生毆打事件。警長即上網了解事件，並致電聯絡其上司，包括姓鍾的署理總督察和姓陳的督察。

準備睡覺收到林卓廷電話

及至同晚10時22分，警長準備睡覺，他收到一名自稱立法會議員林卓廷的電話。警長稱他過去不曾收過林的電話，但常在電視聽到林在立法會發言，所以覺得他的聲音很熟悉。

林問警方會如何部署去處理事件

林在電話稱，他透過時任元朗區議員黃偉賢取得警長的手機號碼，指元朗有聚集和追打年青人的事件發生，問警方有多少人手和如何部署去處理事件。警長稱他不清楚當時有多少兵力駐守元朗區，故未有回應林。

事發經過。(詳看下圖)

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怕火上加油叫林不要入元朗

林之後表示：「我喺九龍坐西鐵入緊嚟支援下啲年青人。」警長聞言即叫林：「千祈唔好入嚟。」又指雞地已經很混亂，若西鐵再有事發生，警方要由雞地跑到西鐵站，稱：「我地需要時間保護你、救你，你嚟只會令事件更混亂，火上加油。」林回覆：「我唔洗你地保護啊。」隨即掛上電話。

警長隨後又致電上司講述情況，再致電黃偉賢勸林不要前往元朗，惟黃表示他亦無能為力。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022