SmartPLAY康體通｜5億開發頻甩漏　江玉歡質疑設計失誤欠公開測試

康文署耗資5億元開發的租場系統SmartPlay康體通推出至今問題頻生，近日更被揭有資料外洩風險，康文署須緊急修補。一直有租用政府場地打羽毛球的立法會議員江玉歡指出，5億元並非細數目，連串事件顯示系統涉人為設計問題，「點會咁易search到人哋全名呢？」



江玉歡又質疑，系統推出前未有足夠的公開測試，真正用家參與度不足，導致出台後「甩漏」逐一浮現。她指暫未有信心使用SmartPlay租場，會續繼排隊，未來會密切監察政府各部門的開發系統，希望公帑用得其所。



立法會議員江玉歡指出，5億元並非細數目，連串事件顯示系統涉人為設計問題。（資料圖片）

立法會議員江玉歡表示，5億元並非細數目，市民必定會有很大期望，希望解決通宵排場、炒場霸場問題，「使咗5億元，舊問題未解決，就有新問題。」

「只係一個book場系統，應該係好簡單至係」

SmartPlay推出首日出現網絡「大塞車」，近日再被揭有用戶全名外洩風險，江玉歡認為一連串的錯誤是完全可以避免，「系統開發咗咁耐，只係一個book場系統，應該係好簡單至係。」她質疑在系統設計時未夠周全，才出現漏洞，「點會咁易search到人哋全名呢？」

稱暫未有信心使用系統 繼續排隊租場

江玉歡指出，政府部門理應守住個人私隱的「尾門」，惟近日事件顯示，由系統設計、準備開發至最後測試，都未有做足功夫避免錯誤，在系統最終測試時，不應只由有內部測試，應安排公眾參與「公測」，由逾百名教練、運動員、市民等一同試用，「點解市民成日覺得政府嘢唔貼心？因為佢哋無份參與，呢個系統會有咩秘密呢？有用家參與，先聽到用家嘅聲音。」

喜愛打羽毛球的江玉歡又表示，最近不時發生黑客入侵、資料外洩風險，暫未有信心使用SmartPlay租場，會抱觀望態度，繼續親身排隊book場，但香港場地不足，「次次都只係book到最後一節，10至11點」，建議政府開放更多學校場地，供市民在工餘使用做運動。