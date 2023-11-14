施政報告｜消息：居屋還款期延長至30年　二手單位按保期延至50年

《施政報告》提出放寬資助出售房屋按揭安排。據了解，房委會擬放寬一手資助房屋的按揭還款期至最長30年，包括居屋、綠置居和租置計劃單位，有關安排將適用於明年1月1日起完成交易的單位，預計首個受惠屋苑為綠置居2021的「鑽石山啟鑽苑」。

消息人士表示，二手居屋、綠置居和租置計劃單位還款期亦會延長至最長30年，白表和綠表申請者分別可取得最高90%和95%按揭貸款，而其按揭貸款保證期將可延長至50年，估計新安排下，接近所有資助出售房屋的按揭保證期可超過10年，將有助二手資助出售房屋流轉。

消息指，有關放寬按揭安排的建議，將於周五（17日）提交資助房屋小組委員會開會審議。



新一份施政報告宣布，延長資助出售單位二手市場按揭貸款保證期。（資料圖片）

據悉，房委會建議，將租置計劃單位的按揭貸款保證期，由最長25年延長至30年，以與居屋、綠置居看齊，新安排將適用於在明年1月1日或之後完成交易的一手市場出售的租置單位。

據了解，當局同時建議，將一手市場出售的新居屋、綠置居項目，以及租置計劃單位的按揭還款期，由最長25年延長至最長30年，相關安排將適用於在2023年12月1日起獲發入伙紙的屋苑，並在明年1月1日起完成的交易，當局預計，首個受惠項目為鑽石山啟鑽苑。

至於二手資助房屋方面，據了解，截至9月30日，約有3.9萬個居屋、綠置居單位，以及3.6萬個租置計劃單位的剩餘保證期超過10年，分別佔整體14%和24%，換言之，在現時的安排下，可以做到按揭的單位較少。

消息人士指，房委會建議，在第二市場出售的居屋、綠置居和租置計劃單位的按揭貸款保證期，自單位的首次轉讓日期起計，延長至50年，在新安排實施後，估計剩餘保證期超過10年的居屋／綠置居單位，將可增至98%，而租置計劃單位則可急增至100%。

消息續指，房委會將為準按揭人提供首80%的按揭擔保，餘下的成數則可申請按證保險公司提供的按保計劃，即資助出售單位的白表和綠表申請者，可分別取得最高90%各95%按揭貸款。

惟據悉，當局認為，有關修訂將增加房委會須承擔的財務風險，故當局建議若業主在首40年發生按揭違約，房委會會繼續為白表和綠表申請者向財務機構，提供最高分別90%和95%的按揭貸款保證；惟若按揭違約在第40年以後發生，房委會則只會提供80%按揭貸款保證。