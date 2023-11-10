劣質劏房料優先上過渡屋　消息：簡約公屋或安置輪公屋未滿三年戶

《施政報告》提出研究取締劣質劏房，安置方案成為外界焦點。據了解，房委會今日（10日）就《施政報告》的房屋政策舉行交流會，房屋局局長何永賢和常秘羅淑佩均在場與委員交流。消息指，會上提到當局正研究以過渡性房屋優先安置劣質劏房居民，日後輪候公屋未滿三年人士亦可優先上樓，簡約公屋亦有可能跟隨。



▼施政報告 研究「劣質劏房」定義▼



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《施政報告》提出，成立「解決劏房問題工作組」，以定義劣質劏房，以及其取締方案。消息人士表示，當局正研究讓劣質劏房居民優先入住過渡性房屋和簡約公屋；至於未滿輪候公屋未滿三年的劏房戶，則可透過乙類，即透過不適切居所配額優先安排入住過渡性房屋，相信簡約公屋亦有機會跟隨相關做法。

公營房屋單位超額完成 有望「住大啲」

消息續指，當局在會上提及，現時已覓得足夠土地，在未來十年興建41萬個公營房屋單位，已超額完成10萬間，故有空間研究「住大啲」，進一步增加公營房屋的人均居住面積，惟現時「頭五年期」的項目有九成已上馬，故最快只能在「後五年期」的項目改動戶型，實踐「住大啲」。

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人均居住面積或納入單位「封底」條件

翻查資料，房委會今年初在例會上通過，於2026/27年度起，為居屋「封底」至不少於280平方呎，而公屋，除一至二人單位外，一般室內樓面面積亦不少於226平方呎。消息 人士指，房委會現時以人均居住面積訂於10平方米（107平方呎），若租戶人均面積低於7平方米（75平方呎），則可申請調遷，相信當局日後會將人均居住面積，納入單位「封底」的條件。

▼施政報告 多項措施鼓勵生育及支持有仔女家庭▼



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委員追問催谷生育優先選樓計劃成效

另外，《施政報告》亦提到，為鼓勵生育，將在公屋和居屋分別推出「家有初生優先配屋」和「家有初生優先選樓」計劃。據了解，今次的交流會上，有委員追問相關計劃的成效，質疑提早上樓是否能鼓勵夫婦生育，亦有委員關注現有措施傾側公屋輪候人士，希望其他階層亦能受惠。