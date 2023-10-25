施政報告｜二手居屋擔保期延至50年　消息：新世界項目納樂建居

施政報告2023｜行政長官李家超在新一份施政報告宣布，房委會將放寬資助出售單位按揭貸款保證的安排，將按揭保證期延至50年，以增加二手居屋流轉。消息人士指，居屋、綠置居及租置公屋單位的按揭保證均可受惠。新政策下，預料按揭年期逾10年的居屋將會增至98%，惟今年白居二配額將維持在4,500個，以避免炒賣。

消息人士又指，私人參建居屋的「樂建居」項目或有新進展，當中新世界房社企「新世界建好生活」在元朗的項目已納入計劃，若成功換地並推進項目，將成為首個私人土地項目，另有其他項目正向城規會申請改劃，並獲房屋局提供政策支持。



新一份施政報告宣布，延長資助出售單位二手市場按揭貸款保證期。（資料圖片）

本港居屋單位目前近九成之樓齡，達20年或以上、四成單位的樓齡更超過30年，變相使不少居屋單位，由於未能獲得銀行批足以25年還款期承造的九成，或者九成半按揭，造成市場交投不活躍。

施政報告提出，將放寬資助出售單位按揭貸款保證的安排，包括延長二手市場最長30年按揭貸款保證期至50年，讓買家可獲得更長年期貸款。

▼施政報告 協助市民上樓及關注會否「減辣」刺激樓市▼



+ 9

政府消息人士指，房委會一直有為銀行和認可財務機構提供按揭貸款保證安排，新措施下，有關按揭年期由房委會轉讓予買家日期起計最長為50年，當中首40年的九成按揭保證將全數由房委會擔保，而最後的10年，即樓齡第40至50年則首80%按揭會繼續由房委會擔保，而餘下的10%成數則會由按揭證券有限公司作擔保，房委會已就此與按證公司商討，預料新安排將適用於居屋、綠置居和公屋項目。

一二手單位 按揭還款期延至30年

消息續指，現時按揭年期不足10年的二手居屋達55%，新安排後，超過10年按保年期的居屋將會增至98%。

消息人士又指，一手和二手市場單位，最長25年按揭還款期亦會延長至30年。

公屋聯會表示，現時不少資助房屋單位樓齡漸高，在只有30年按揭擔保下，尚餘的按揭保證期亦較短，申請者將要預留更多的首置成本，窒礙了置業的選擇，故歡迎政府延長按揭貸款保證期，認為能有助「白居二」買家容易承造樓宇按揭貸款，有利於業主可轉售單位，亦可激活「居屋第二市場」交投，有助紓緩購買資助房屋業主的首置負擔。

公屋聯會指，希望政府和房委會，研究進一步增加「白居二」的配額，以及業主樓換樓計劃可進一步擴展，回應市民置業的期望。

▼2022年5月，新世界公佈私人資助房屋項目選址▼



新世界元朗項目納樂建居

另外，房屋局今年6月公布樂建居計劃，惟至今並未有私人土地項目出爐。政府消息人士指，「新世界建好生活」在元朗的項目已納入計劃，成為首個私人土地的樂建居項目，房屋局已為此提供政策支持，發展商正與地政總署就換地磋商，若項目繼續推行，其他細節將會根據樂建居框架落實，亦即將會以市價三份一補地價，其折扣率亦須跟隨官方，劃一以65折推售。

消息人士續指，今年6月至今，不少發展商表達有意參加計劃，並將部份土地向城規會提交改劃申請，已得到房屋局的政策支持，形容反應正面，惟消息人士未有交代涉及申請數量和相關項目細節，強調即使項目已獲城規會「拍板」改劃，但未必會繼續推行，故不想過早讓社會有期望。

▼施政報告重點▼

