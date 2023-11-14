錯標作中藥白及驗出可致命洋地黃苷　衞生署：已批發至兩零售商

衞生署今日（14日）表示，正調查一宗在服用標示為「白及」後出現洋地黃苷中毒的個案，涉及一名56歲女病人，服用由註冊中醫師處方包含「白及」藥材湯後，出現頭暈、嘔吐、腹瀉及心跳緩慢等病徵，入院治療後出院。



衞生署追查源頭並往錦興行調查，經比對鑑定該批藥材並非「白及」，化驗發現含有洋地黃苷。相關藥材已批發至上環錦興行及錦隆藥行，錦興行已從市面收回絕大部分的相關藥材，呼籲8月17日或之後曾從上述零售商購買標示為「白及」藥材的市民，應停止服用。



衞生署今日（十一月三日）同意持牌中藥材批發商「錦興行有限公司」自願從市面收回一批標示為「白及」的藥材（批號：17082023），因該批藥材經鑑定後發現並非「白及」。（政府新聞處）

衞生署表示，早前接獲醫管局呈報一宗懷疑洋地黃苷中毒個案後，隨即展開調查。個案涉及一名56歲女病人，她於10月25日服用由註冊中醫師處方包含「白及」的藥材湯後，出現頭暈、嘔吐、腹瀉及心跳緩慢等病徵，翌日到瑪嘉烈醫院求醫，接受治療後已於10月30日出院。她的尿液及一批未服用的藥材經醫管局化驗顯示含有洋地黃苷。

衞生署源頭追查及情報，到錦興行進行調查並檢取相關藥材，經比對《中華人民共和國藥典》所訂明「白及」的性狀特徵後，鑑定該批藥材並非「白及」。該署今日接獲政府化驗所的化驗結果證實，該批標示為「白及」的藥材含有洋地黃苷。根據中藥文獻，白及不應包含被驗出的洋地黃苷。

該署稱，錦興行於11月3日開始收回相關批次的藥材，署方一直密切監察收回行動，並得悉錦興行已從市面收回絕大部分的相關藥材。經署方進一步追查下，發現受影響的藥材已供應予以下零售商：

錦興行有限公司（零售）（地址：上環皇后大道西175號地下）

錦隆藥行（零售）（地址：上環高陞街25-29號合隆大廈204室）

瑪嘉烈醫院。（資料圖片）

衞生署發言人解釋，如不慎服用含洋地黃苷的藥材能引致噁心、嘔吐、腹痛、頭暈、心搏過緩和心律不整等中毒病徵。嚴重可導致低血壓、抽搐、昏迷甚至死亡。

「白及」屬蘭科植物白及的塊莖，其功能為收斂止血及消腫生肌。衞生署建議於8月17日或之後曾從上述零售商購買標示為「白及」藥材的市民，應停止服用。如有不適，應盡快徵詢醫護人員的意見。

中醫師或中藥從業員如持有受影響中藥材，不應繼續售賣或使用，並可於辦公時間內送交觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀，或退回供應商。

衞生署明日（15日）起設立熱線（2961 8949）供曾使用該批受影響藥材的市民查詢，熱線於星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作。