衞生署指奧林巴斯氣腹機故障會過度充氣可致命　醫管局即時停用

衞生署今日（5日）公布，接獲奧林巴斯香港中國有限公司就產品「Olympus High Flow Insufflation Unit（型號：UHI-4）」氣腹機，發出的安全矯正行動通知，指有病人在該儀器使用時過度充氣而出現併發症，包括氣胸甚至死亡。



根據奧林巴斯香港提供的資料，約有200部相關儀器供應予公立醫院、私家醫院及一間日間醫療中心。衞生署稱，得知供應商已於昨日（4日）完成通知所有受影響機構，署方正密切監察情況，截至現時署方並未有接獲與今次事件相關的良反應報告。​醫院管理局指，經評估後決定，為謹慎起見，公立醫院即時停用142部該型號氣腹機，預計未來一星期有約30宗已預約非緊急手術需要改期。



奧林巴斯「Olympus High Flow Insufflation Unit」氣腹機出現故障，會過度充氣可致命。（奧林巴斯網頁圖片）

衞生署：過度充氣可致空氣栓塞、心律不整、氣胸甚至死亡。

衞生署表示，已接獲奧林巴斯香港中國有限公司就其產品「Olympus High Flow Insufflation Unit（型號：UHI-4）」所發出的安全矯正行動通知，指病人因在該儀器使用時過度充氣而出現併發症。

署方指，此儀器主要供醫生使用，於腹腔鏡或內窺鏡手術期間以二氧化碳氣體對腹腔或大腸進行充氣。過度充氣可能導致併發症，包括空氣栓塞、心律不整、氣胸甚至死亡。

衞生署發言人表示，署方得悉美國食物及藥物管理局於10月31日發出醫療儀器回收通知，要求奧林巴斯美國通知當地的用家，在完成事故成因的調查前停止使用受影響的儀器。

醫院管理局發言人指經評估後決定，為謹慎起見，公立醫院即時停用142部奧林巴斯UHI-4氣腹機。（資料圖片）

約有200部在公立醫院、私家醫院及一間日間醫療中心使用

署方醫療儀器科亦已立刻聯絡本地供應商奧林巴斯以獲取有關事件的詳情，並要求他們通知受影響的顧客和確保採取合適的跟進行動，並已因應相關情況在網站上公布特別警示。

根據奧林巴斯香港提供的資料，約有200部相關儀器供應予公立醫院、私家醫院及一間日間醫療中心。奧林巴斯已透過安全矯正行動通知知會相關用家，指出有病人因在該儀器使用時過度充氣而出現併發症，並附帶修正使用說明，以期減低出現相關併發症的風險。署方得知供應商已於昨日完成通知所有受影響機構。

醫管局。（資料圖片／羅君豪攝）

醫院管理局即時停用142部 30宗手術需要改期

醫管局指，接獲衞生署通知，上述氣腹機有可能會令病人在手術過程中出現心律不整或心臟停頓的風險，發出安全矯正行動通知。醫管局經評估後決定，為謹慎起見，公立醫院即時停用142部該型號氣腹機。

醫管局表示非常關注事件，接獲通知後隨即聯同各醫院手術部門評估情況，並已要求其他供應商，緊急抽調庫存的替代儀器，預計首批替代儀器會於未來一星期內分配到公立醫院，並已聯絡供應商，要求該公司盡快修正有關問題及採取補救措施，以減低對病人服務的影響。

醫管局指，預計未來一星期有約30宗已預約於屯門醫院、博愛醫院及明愛醫院的非緊急手術需要改期，主要為使用腹腔鏡進行的微創手術。醫護人員正陸續通知受影響的病人，會盡快重新安排手術日期。各醫院的緊急手術不受影響。