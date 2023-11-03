東區明我幼稚園11師生疑食物中毒　進食南瓜肉粒飯後腹瀉

再有學校爆發懷疑食物中毒。衞生防護中心今日（3日）表示，東區天主教明我幼稚園10名全日班學童及一名女教師，周三（1日）在校內午膳後腹痛及腹瀉，懷疑是食物中毒。中心初步調查顯示，受影響師生均曾進食南瓜蒸肉粒飯，而飯盒供應商為豐盛飲食管理有限公司，懷疑飯盒受蠟樣芽孢桿菌或產氣莢膜梭狀芽孢桿菌污染，食安中心已到相關處所調查。



東區天主教明我幼稚園發生懷疑食物中毒個案。（GOOGLE MAP截圖）

料由蠟樣芽孢桿菌或產氣莢膜梭狀芽孢桿菌引致

個案涉及8男2女學童，年齡介乎3至5歲，全部均就讀明我幼稚園全日班，涉及幼兒班、中班和高班，一名女教師亦感不適。他們周三在幼稚園午膳，約5小時30分鐘至15小時後，出現腹痛及腹瀉病徵，其中一人已向私家醫生求醫，毋須入院，全部病人情況穩定。

衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士均曾進食南瓜蒸肉粒飯，個案可能由蠟樣芽孢桿菌或產氣莢膜梭狀芽孢桿菌引致。

飯盒由豐盛飲食管理提供

食物安全中心人員已到相關處所調查。衞生防護中心調查仍在進行中。

根據豐盛飲食管理有限公司網頁，該飯盒供應商的廠房位於荃灣，主要為幼稚園學校、復康機構及工商機構員工提供膳食服務，今年共為100間幼稚園、小學及超過5,000名師生提供膳食服務。