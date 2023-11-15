美聯港置涉合謀定價　競委會稱寬待政策具阻嚇作用　提高搜證效率

競爭事務委員會入稟控告美聯物業、其管理層及香港置業，涉嫌連同兩間地產代理公司合謀訂定佣金比率，不過涉及案中的中原集團，由於申請《寬待政策》，協助調查，因此未被控告。競爭事務委員會行政總監李曉亮今日（15日）出席電台節目時稱，中原地產和同集團的利嘉閣不予起訴，反映《寬待政策》作用，他亦指有關政策有助阻嚇可能發生的合謀行為。



競委會行政總監（法律事務）李曉亮（右二）指，如果有當事人或涉事者願意提供合作，可以令競委會搜證方面大大提高效率。（何瑞芬攝／資料圖片）

李曉亮指，如有當事人或涉事者願意提供合作，可令競委會搜證大大提高效率。他續指，寬待政策精髓，是有份合謀的企業要鬥快向競委會提供協助，即使兩間合謀企業同一日向競委會申請寬待，競委會亦要視乎申請寬待的先後，例如考慮企業提供資料的重要性。

他說，並非所有企業都能申請寬待政策，他舉例指如果是案中唯一主謀，或曾用手段迫使其他競爭者合謀，都不能申請有關寬待。

湯家驊：如不提供寬待 企業無可能合作

資深大律師湯家驊認為，協助競委會調查的企業是吹哨者，如不提供寬待，企業無可能冒著巨額罰款風險，與競委會合作。

去年10月至12月期間，中原集團及美聯集團的高層曾多次開會就一手物業交易作討論，最終協議中原地產、利嘉閣地產、美聯物業及香港置業，指示其代理必須在一手物業交易收取最少2%的實收佣金。競爭事務委員會昨日（14日）入稟控告美聯物業、其管理層及香港置業違反《競爭條例》「第一行為守則」。