競委會入稟告美聯等合謀定價　中原鬥快助查獲寬待　豁免法律訴訟

去年10月至12月期間，中原集團及美聯集團的高層曾多次開會就一手物業交易作討論，最終協議中原地產、利嘉閣地產、美聯物業及香港置業，指示其代理必須在一手物業交易收取最少2%的實收佣金。競爭事務委員會今日（14日）入稟控告美聯物業、其管理層及香港置業違反《競爭條例》「第一行為守則」。



競委會下午開記者會交代事件，解釋中原集團為何「逃過一劫」，指中原早前向競委會提交寬待申請，提供協助，經審核同意後，雙方簽訂寬待協議。



競委會行政總監（法律事務）李曉亮表示，中原獲得寛待並不代表完全不需負上法律責任，當法庭裁定有關行為違法後，競委會可向中原發出違章通知書，可透過法律訴訟而追討損失。



競委會講解一宗地產代理商合謀定價事𠑥唔。左起:競委會調查組主管黃錦鴻、行政總監 （行動）郭柏聰、主席陳家殷、行政總監（法律事務）李曉亮，及資深法律顧問（訴訟事務）李金壕。（何瑞芬攝）

競委會《寬待政策》只適合在違反「第一行為守則」對象，牽涉相關守則的首名個人或業務實體，如滿足條件可申請寬待。條件包括兩類，第一類是向競委會舉報其牽涉合謀行為，當時競委會尚未就行為展開初步調查或評估；第二類則為競委會已經展開評估或調查的合謀行為，向競委會的調查及之後的執法行動提供重大協助。

因寬待條款 調查得以11個月完成

競委會行政總監 （行動）郭柏聰表示，年初報章報道相關物業公司內部通告後，對其發新聞稿表示關注，並接觸各方了解，當時中原相當合作，在得知有寬待條款後已很快作出申請，與競委會合作，並提供資料。他稱，因中原提供資料，案件才得以在11個月內完成調查提控，「冇寬待條款，一定唔止11個月。」

問及為何只寬待中原而非美聯，郭稱寛待條款「可能有啲人或企業適合、有啲企業唔適合」，又稱其他和解合作的方式也適用於本案件，但因法律原因不會交代美聯情況。

中原並非不需負上法律責任

競委會行政總監（法律事務）李曉亮表示，中原獲得寛待並不代表完全不需負上法律責任，當法庭裁定有關行為違法後，競委會可向中原發出違章通知書，要求中原承認法律責任，而因事件受影響的消費者可透過法律訴訟而追討損失。

競委會主席陳家殷表示，寛待政策只會考慮首名申請者，當標記申請人後，暫時不會考慮其他申請人，內部審核若不通過，就會考慮第二名申請人。他坦言，政策特色正正要讓企業或個人「鬥快」申請，又稱世界各地競爭事務執法機構也用相關政策作調查手段之一，「合謀行為係暗中進行，冇知情人事講好難調查」。

寬待政策只考慮首名申請人 要企業鬥快申請

陳表示，短時間内或覺政策「不公平、放生」，但長遠看，政策可令反競爭行為減少或消失，對消費者有莫大益處。他又指歐盟2016年曾調查多間液晶體企業，最終有企業因寛待政策豁免60多億歐元罰款。