合謀定價捱告　美聯：正尋求法律意見、競委會亦指控其他代理參與

一手市場萎縮，地產經紀生意難做。今年年初本港四大地產代理行發出內部通知，指示由今年1月1日起，所有一手新盤成交實收佣金必須最少2%或以上。當時引起競爭事務委員會（下稱競委會）關注，並指評估有關行為會否引起《競爭條例》下的競爭問題。此外，當時地產代理監管局（下稱地監局）也呼籲地產代理避免觸犯《競爭條例》，又指違反競爭守則可被施加罰款（最高為公司年度營業額的 10%，最長三年）。



競爭事務委員會入稟控告美聯物業、其管理層及香港置業，涉嫌連同兩間地產代理公司合謀訂定佣金比率。不過涉及案中的中原集團，由於申請《寬待政策》，協助調查，因此未被控告。



美聯（1200）發公告指，公司高度重視事件，且一向注重集團營運全面合規，並會極力辯護其立場。該公司保留在適當情況下對法律程序的不同方面提出挑戰的權利。

美聯指高度重視、極力辯護

美聯又指，公司正就法律程序尋求法律意見。公司將密切監察及就事件進展評估法律程序對本集團的潛在影響，並將繼續探索最能保護本公司持份者價值及維護其員工生計的所有行動途徑。該公司將適時另作公告。

目前，美聯之業務營運及財務狀況維持全面正常。在這充滿挑戰的時刻，集團努力不懈地保衛業務、行業及依靠行業謀生的生計。於致力提供優質服務的同時，付出了巨大犧牲，包括採取成本控制及精簡人手等嚴厲措施。

美聯：競委會亦指控其他代理參與違規行為

美聯提述競爭事務委員會特別針對集團部分附屬公司與人員於競爭事務審裁處展開法律程序（「法律程序」），指控他們違反及／或參與違反香港法例第 619 章競爭條例第 6 條所訂的第一行為守則。該公司注意到競爭事務委員會亦指控其他地產代理參與了所指控的違規行為，但已於法律程序中豁免該等實體。

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萎縮市場活動威脅代理前途 倡放緩抑制樓市需求措施

美聯又指出，行業面對前所未有的難關。2022年的物業註冊量已跌至自1991年以來的新低，兩地通關僅於今年首幾個月帶來溫和復甦。住宅成交量持續大幅度滑落。單是2023年10月，物業成交跌至少於3,000宗，導致眾多代理難以維生。萎縮的市場活動亦威脅到許多代理的前途。

該公司又提及，物業市場作為香港經濟的支柱，對本地生產總值作出重大貢獻。行業現存的問題須得到妥善處理，否則可能面臨長期低迷及更大的風險。為了應對這些挑戰，集團強烈提倡放緩抑制樓市需求措施，因該等措施當初是在截然不同的市場環境下實施的。