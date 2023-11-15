自訂車牌｜12.3拍賣曼聯C朗「MU CR7」　好意頭168888、諧音55699

運輸署將於12月3日舉行公開拍賣240個自訂車牌，當中有寓意曾效力英超曼聯（Manchester United）的球星C朗拿度的「MU CR7」；拍賣名單中亦「好意頭」號碼「168888」，意味「一路發發發發」，亦有港人經常用來開玩笑的諧音「55699」快快食奶奶。



球星C朗拿度曾效力英超聯。（Getty Images）

自訂車輛登記號碼拍賣將於下月3日，在灣仔香港會議展覽中心新翼L2樓N201會議室舉行，當日將會公開拍賣240個已獲批准的自訂車輛登記號碼。

拍賣名單中，有球迷關注的「MU CR7」，即代表曾效力曼聯的葡萄牙球星C朗拿度，C朗現時在沙特阿拉伯聯賽球會艾納斯披甲。另外亦有不少特別數字，當中有好意頭的「168888」，代表着「一路發發發發」，亦有諧音「快快食奶奶」的「55699」。

運輸署將於12月3日舉行公開拍賣240個自訂車牌。（資料圖片）

另有「PEGGY520」、「RX7 FD3S」

其他特別號碼尚有「D1MSUM H」（點心）、「PEGGY520」（Peggy我愛你）、「ABERDEEN」（香港仔）、「Y0Y0Y0」、深受不少跑車迷鍾愛的「RX7 FD3S」。

運輸署指，自訂車輛登記號碼的底價為5000元，已繳交5000元按金的申請人仍須出席拍賣會並須參與競投，包括競投第一口價，否則所申請的自訂車輛登記號碼可能會以底價售予另一競投人士。