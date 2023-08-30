自訂車牌｜9.17拍賣　最矚目為「KEUNG T0」　與歌手姜濤英文同名

運輸署「自訂車輛登記號碼拍賣會」將於下月17日舉行，自訂車牌當中最為矚目是有「KEUNG T0」，與歌手姜濤的英文名同名，估計將會吸引大批「姜糖」注意。



其餘還有模型迷熟悉的「BANDA1」，新興加密貨幣「CRYPT0」，亦有一些個性化的「 Y0U L1KE」、「K1SSK1SS」、「 B G0RG0R」、「BAD GUYS」等。



姜濤（資料圖片/梁碧玲 攝）

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「KEUNG T0」下午開始拍賣排第85個

運輸署會於9月17日假灣仔香港會議展覽中心舊翼L4樓S421會議室舉行「自訂車輛登記號碼拍賣會」，當日將會公開拍賣240個已獲批准的自訂號碼。據拍賣名單顯示，自訂車牌「KEUNG T0」最為矚目，獲安排在當日下午2時25分拍賣，排第85個。

運輸署會於9月17日舉行「自訂車輛登記號碼拍賣會」，當日將會公開拍賣240個已獲批准的自訂號碼。（資料圖片/梁鵬威攝)

拍賣「 B G0RG0R」、「BAD GUYS」

其餘還有模型迷熟悉的日本萬代「BANDA1」，近年新興的加密貨幣「CRYPT0」，另有「 Y0U L1KE」、「K1SSK1SS」、「 B G0RG0R」、「BAD GUYS」、「L0VEG0LF」等個性化號碼，亦有較特別的「CATHAY」、「APR 03」等。

運輸署提醒，自訂車輛登記號碼的底價為5000元，已繳交5000元按金的申請人仍須出席拍賣會並須參與競投，包括競投第一口價，否則所申請的自訂車輛登記號碼可能會以底價售予另一競投人士。