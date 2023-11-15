消委會｜測試34款打印機　印信件價錢相差83倍　附9款值考慮名單

消委會最新一期《選擇》月刊測試市面上34款打印機，26款都獲得4星滿分，消委會提供「選擇指南」，噴墨打印機型號「Canon」 Pixma G3770或「HP」Smart Tank 580均值得考慮，售價分別為1,488元或1,588元，而彩色鐳射打印機及黑白鐳射打印機型號都有不少相宜選擇。另外消委會測試黑白打印開支，發現價錢相差高達83倍。



▼消委會測試，部份值得考慮總評4星打印機▼



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消委會指出，在計算總評分時，並沒有加入機身售價及墨水/碳粉開支，消費者可因應預算及用量作決定，亦可考慮使用合適代用墨水/碳粉盒，節省開支，全部代理商分別提供1年或3年保用，亦為個別型號提供上門檢查或取機維修服務。

噴墨打印機型號方面，消委會指出「Canon」 Pixma G3770售價1,488元，及「HP」Smart Tank 580售價1,588元，為售價較低的加墨式型號；低用量的用戶可考慮採用單一彩色墨盒的「Canon」Pixma TS5370a，售價988元，及Pixma TR 4670售價888元，機價更低，均獲得4星評分。

打印1頁黑色文字信件 樣本差距由0.01元至0.84元

彩色鐳射打印機型號方面，消委會指「HP」 MFP M479fdw售價6,550元，及MFP M183fw售價3,988元的性能表現較佳。

黑白鐳射打印機型號方面，「Canon」MF269dw II售價3,288元、「HP」 MFP 3103fdw售價2,988元，及「Brother」MFC-L2750DW售價2,098元，同樣可作考慮。

消委會亦有測試打印開支，各樣本間的墨水/碳粉開支差異很大，打印1頁黑色文字信件約由0.01元至0.84元，相差83倍，最便宜是HP Smart Tank 790，最貴HP DeskJet 2722e ；彩色圖表約由0.06元至4.72元不等，8R彩色照片界乎0.24元至14.92元。