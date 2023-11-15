消委會｜去角質棉片pixi及MALIN+GOETZ 乙醇酸濃度高交海關跟進

近年市面湧現多款去角質棉片，聲稱用後能幫助緩解暗瘡、毛孔粗大、膚色暗啞及細紋等肌膚問題。消委會檢視的28款去角質煥膚或爽膚棉片，發現「pixi」及「MALIN+GOETZ」這兩款沖洗式樣本標示的乙醇酸（glycolic acid）濃度較高，應由經過訓練的技術人員，例如美容院使用。

消委會表示，該兩產品的AHAs（傳統果酸）中的成份乙醇酸濃度，高於內地相關規範的上限，或未必適合供一般消費者自用，已將有關產品資料轉交海關研究跟進。

皮膚科醫生表示，不當使用高濃度的乙醇酸可能會刺激皮膚，引致泛紅和脫皮，亦增加灼傷皮膚和引致發炎的風險。



消委會測試28款去角質煥膚或爽膚棉片。（廖雁雄攝）

消委會最新一期《選擇》月刊公布，分析28款去角質煥膚或爽膚棉片，所標示的成分及濃度、用法等說明，全部樣本已預先沾有美容液，可以打開即用。當中24款為免沖洗式樣本，４款屬沖洗樣本。在前者有21款只需以棉片抹拭面部皮膚，待肌膚自然吸收美容液便可，有3款為兩步驟護理套裝，按序使用後毋須沖洗。

消委會提醒，雖然各款樣本的使用方法大有不同，但沖洗式及免沖洗式樣本的外觀並無顯著分別，消費者使用時必須格外留神，避免誤用。

售價方面，樣本每包裝介乎47元至490元不等，每片或每套裝費用為約0.9元至36元，差距約40倍。每片及每包售價最便宜是「STRIDEX」旗下兩款產品（Essential with Vitamins 和 Maximum Pads），分別為0.9元和47元。

每片最貴的是「DR DENNIS GROSS」旗下兩款產品（Alpha Beta® Universal Daily Peel 和 Alpha Beta® Extra Strength Daily Peel），雖然每包售價為180元，但內含只有5片，即一片為36元。每包最貴的是490元ELEMIS（煥膚亮肌潔膚墊 Dynamic Resurfacing Facial Pads）。

調查樣本中較常見的去角質成分類別有4種，包括傳統果酸（AHAs）、多羥基酸（PHAs）、β-羥基酸（BHAs）及脂羥基酸（LHAs），其中 PHAs 和LHAs 是較新式的去角質化學成分，性質相對較溫和，適合皮膚容易過敏的人士。

樣本中有17款標示添加了 AHAs 成分，包括較多樣本使用的乙醇酸、乳酸和蘋果酸等。當中乙醇酸是分子量最細小的 AHAs 成分，皮膚滲透率高，能較有效去除皮膚角質，但對皮膚的刺激性亦相對較高；而乳酸和蘋果酸都具保濕功能，刺激性較乙醇酸低。

根據美國化妝品成分分析委員會的建議，家用護膚品中乙醇酸、乳酸和其化合物總量應相等於 10%或以下（酸鹼值須相等於 3.5 或以上），而內地的《化妝品安全技術規範》則規定，AHAs 及其化合物總量的最大允許使用濃度為 6%（酸鹼值同樣須相等於 3.5 或以上）。

「MALIN+GOET Z」（左）和「pixi」（右），所標示的乙醇酸含量分別為10%和20%，消委會交海關跟進。（廖雁雄攝）

儘管大部分樣本在包裝上標有成分列表，但只有少數說明有效成分的濃度。消委會調查發現，有2款源自美國的樣本「MALIN+GOET Z」和「pixi」所標示的乙醇酸含量分別為10%和20%。參考美國化妝品成分分析委員會（CIR）的建議，家用護膚品中乙醇酸、乳酸及其化合物總量應相等於10%或以下（pH 3.5），才適合供消費者安全地自行使用；供美容院或專業作短暫、非連續使用，並且用後需要沖洗的產品中，該等成分的總量則應相等於30%或以下（pH 3. 0），產品亦應由經過訓練的技術人員施用。

消委會測試28款去角質煥膚或爽膚棉片。（消委會圖片）

消委會指出，「MALIN+GOETZ」標示的乙醇酸含量已達相關建議中家用產品的總量上限；「pixi」標示的含量更超過家用產品總量上限的建議，惟該樣本並沒有說明屬美容院或專業用產品。

各地對AHAs濃度的相關規定或建議上限不盡相同。例如內地《化妝品安全技術規範》（2015年）規定，化妝品的AHAs及其化合物總量上限為6%（pH 3.5）；歐盟消費者安全科學委員會（SCCNFP）則建議，乙醇酸的安全使用水平最高為4%（pH3.8）。

消委會表示，考慮到2款樣本標示的乙醇酸濃度高於內地相關規範的上限，而濃度較高的AHAs產品或未必適合供一般消費者自行使用，故此，本會將有關產品資料轉交海關研究跟進。

消委會今年首十個月未有接獲對去角質棉片的投訴，去年同期有1宗，2022年全年亦只有1宗，2021年有2宗，2020年沒有投訴。

消委會引述香港醫學會會董及皮膚專科醫生陳厚毅提醒，如要採用高濃度的產品進行化學煥膚程序，必須由經過訓練的技術人員按個人膚質和美容關注來選擇合適的有效成分和濃度，以取得理想的效果，並降低相關風險。否則，不當使用高濃度的乙醇酸可能會刺激皮膚，引致泛紅和脫皮，亦增加灼傷皮膚和引致發炎的風險。