消委會｜機票投訴按年倍增　乘客無故被改航班　保機位需付$5000

香港復常後迎來外遊熱潮，有關機票的投訴亦隨之增加，截至今年10月，消委會接獲1,537宗機票預訂投訴，按年倍增。消委會最新一期月刊《選擇》提到，有個案原本購買了一張前往多倫多的機票，但無故被航空公司取消機位，並擅改為23小時後的另一航班。職員未有解釋，反建議乘客額外繳付5,000元，保留原有機位。

另一宗個案的事主，特意購買「靈活套票」，以享三次免費改期服務，不過原來只豁免改期費用，事主認為航空公司有誤導之嫌。消委會提醒，「免費更改」可能只豁免手續費，仍須支付機票差價。



香港復常後不少港人外遊。（資料圖片）

消委會表示，今年1至10月接獲1,537宗機票預訂投訴，較去年同期的727宗升一倍。另外，2021年及2022年合共1,589宗投訴，即今年首10個月，已幾乎是過去兩年的總和。

機位被擅自改動 未有解釋原因

消委會指，其中一個投訴人張小姐在B航空公司，購買一張由香港經溫哥華飛往多倫多的機票，但後來航空公司無故取消其機位，擅自改為23小時後的另一航班。張小姐隨即致電了解事件，但職員未有解釋，反而建議額外支付5,000元，以保留原有機位。

張小姐拒絕其建議，並不滿需於溫哥華逗留一日，才可轉機到多倫多，令她無法如期覆診，要求航空公司賠償一晚住宿費，以及免費升級至商務客位。然而航空公司拒絕其要求，張小姐查看其條款，發現如航班延遲9小時或以上，乘客可獲1,000元賠償，之後向消委會投訴，最終航空公司終願意賠償。

「靈活套票」改期須支付差價

另一位投訴人陳女士，則從A航空公司購買兩張由香港往東京的來回機票，由於擔心丈夫受工作影響未能如期出發，故購買「靈活套票」，以享三次免費更改航班日期的服務。出發前兩周，陳女士決定押後兩天，航空公司要求每人額外支付920元，陳對此不滿。之後，航空公司指因有其他乘客取消機票，故票價可下降至每人430元，即合共860元，陳女士最終支付該費用，但認為航空公司有誤導之嫌，遂向消委會投訴。

消委會表示，向航空公司了解後，知悉所謂「三次免費更改日期及航班」，其實是豁免改期費，其網站有列明當中潛有機票差價；而且陳女士由原定的經濟艙代碼N升級至代碼M，故須繳付860元差價。該會提醒，「免費更改」可能只是豁免手續費，消費者仍須支付機票差價。

取消機位等候三個月仍未退款

第三宗個案的投訴人溫先生，從旅行代理購買五張香港至比利時的來回機票，合共33,665元。在出發前五天，旅行代理商通知原定航班取消，新航班會遲五天出發；惟事主不接受安排，要求改為另一班同日出發的航班。旅行代理回應稱，沒有同日的航班，建議直接退款，溫先生遂取消機票等候退款。

然而，旅行代理商一直以航空公司拒絕退款為由，拖延三個月都未退還予溫先生。他曾直接向航空公司查詢，但對方指由旅行代理購票，拒絕進一步回覆，故向消委會求助。該會將個案轉介至旅遊業監管局，最終航空公司退款予旅行代理，然後代理將款項退回溫先生。

消委會表示，航班日期或時間若有任何更改，都會影響消費者的行程，故航空公司有責任盡早通知受影響的乘客。在退款安排上，無論是否涉及旅行代理商，航空公司亦應盡快處理個案，避免拖延。