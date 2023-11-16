列車坑口飛站　港鐵證實了這個事件　職員曾緊急煞停200客受影響

《香港01》昨日（15日）接獲讀者報料，拍攝一段港鐵車廂影片，顯示一列將軍澳綫寶琳站開出列車，駛經坑口站時未有停車，全速行駛。



港鐵今日（16日）上午回覆《香港01》查詢「證實了這個事件」，港鐵指事發昨日下午約6時37分，當時職員察覺時已即時按動緊急掣，以制停列車，但由於列車已完全離開月台範圍，控制中心安排列車繼續駛至將軍澳站上落乘客，期間約有200名乘客受影響。



港鐵表示，事發於昨日下午約6時37分發生，當時一列往北角方向的將軍澳綫列車在到達坑口站2號月台時，未有如常停靠月台。職員發現有關情況後即時按動緊急掣制停列車，並通知車務控制中心。

制停後列車完全離開月台範圍 安排下個站落車

港鐵稱，由於當時列車制停後已完全離開月台範圍，控制中心在確定安全後安排列車繼續開行至將軍澳站上落乘客，並指事件中約有200名乘客受影響，港鐵就乘客造成不便致歉。

同屬將軍澳綫的鰂魚涌站附近路段昨日受積水影響，過海路段服務一度暫停。港鐵指，據初步調查，今次事故與鰂魚涌站附近路段發生的積水事件無關，亦不涉及系統安全問題。港鐵會繼續跟進事件，確保服務安全可靠。

根據讀者何先生昨日向《香港01》提供影片，列車駛經坑口站之時雖然未有停駛，但現場仍有廣播提醒乘客「請小心月台空隙」，當時亦有不少乘客在坑口站月台排隊等候上車。