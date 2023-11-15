港鐵特急？往北角列車坑口飛站惹安全憂慮　將軍澳線一日兩事故

港鐵將軍澳綫一日出事兩次！繼今日（15日）下午鰂魚涌站附近路段受積水，過海路段服務一度暫停，有讀者向《香港01》反映，稱今晚約6時半乘坐將軍澳線由寶琳站往北角方向列車，駛經坑口站時「飛站」，直奔將軍澳站。乘客雖錯愕但未有恐慌，但指因今日下午該線剛有事故停駛，擔心列車是否安全。



港鐵回覆查詢時證實，職員發現列車在到達坑口站未有如常停靠月台，已即時按動緊急制制停列車，惟由於當時列車已完全離開月台範圍，控制中心安排列車繼續開行至將軍澳站上落乘客，初步調查顯示與鰂魚涌站附近路段發生的積水事件無關。



讀者何先生向《香港01》提供一段在車廂拍攝的影片，顯示列車駛過坑口站時，列車廣播雖稱「請小心月台空隙」等到站時的信息，惟列車駛近坑口站後未有停下，反而全速駛過。據影片顯示，當時也有不少乘客在坑口站月台排隊等候上車。

何先生稱，晚上在將軍澳線總站寶琳站上車，打算前往將軍澳站，駛經坑口站時大約晚上6時30分左右，當時車上乘客不多，對「飛站」事故也只感錯愕未有太大驚慌，自己下站也順利落車。

他家住在將軍澳沿線，多年來從未見到「飛站」情況，又聯想到今日將軍澳線出現積水事故，過海段一度停駛，認為問題較多，擔心有安全風險。

港鐵今日下午2時許宣布將軍澳線鰂魚涌站附近路段受積水影響，將軍澳線來往北角站至調景嶺站列車服務暫停，即無法過海，至下午3時30分才陸續恢復服務，料按「可加可減」票價機制下的服務表現安排，港鐵需為事件撥出200萬元回贈乘客。

港鐵：職員即時按動緊急制

港鐵回鐵回覆查詢表示，昨日（15日）下午約6時37分，一列往北角方向的將軍澳綫列車在到達坑口站2號月台時未有如常停靠月台。職員發現有關情況後即時按動緊急制制停列車，並通知車務控制中心。

港鐵稱，由於當時列車制停後已完全離開月台範圍，控制中心在確定安全後安排列車繼續開行至將軍澳站上落乘客。事件中約有200名乘客受影響。令乘客造成不便，對此表示致歉。

港鐵指，初步調查顯示事件與昨日下午將軍澳綫鰂魚涌站附近路段發生的積水事件無關，亦不涉及系統安全問題。