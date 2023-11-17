藝術家認多處塗鴉「自由」　官指不可以藝術之名肆意妄為

40歲男藝術家被指於今年初，在香港多處塗鴉由金錢符號及「自由」二字組成的圖案，被控20項刑事損壞罪。案件今（17日）在九龍城法院首度提堂，被告承認所有控罪。裁判官余俊翔斥被告不可以藝術之名肆意妄為，指本案涉港島、九龍大範圍塗鴉，案情嚴重，先下令被告賠償 2.65 萬元。另余官考慮到被告認罪，決定先為其索取感化官及社會服務令報告，押後至12月7日判刑。



被告陳勁輝（40 歲，報稱藝術家），承認於 2023 年1至2月期間，在香港德輔道西、英皇道 888 號外、九龍彌敦道 750 號外、荔枝角道 240 號外、火炭源禾路與火炭路交界的行人路，損壞屬於香港政府或香港電車的電箱；另損壞偉金建築有限公司的 7 塊維修板、弼街行人隧道牆身、港九潮州公會中學牆身、兩輛中型貨車、排檔及報紙檔等共 20 個地點。

涉事塗鴉字樣。（讀者提供）

裁判官指被告損壞公共及私人財產 需要透過金錢彌補

案情指，警方於今年2月在香港多處發現一個由「自由」及金錢符號組成的圖案，閉路鏡頭拍攝到被告於晚上在該些地方塗鴉。被告其後於2月7日被捕，在警誡下承認，他因香港經濟下滑而收入減少，感到家庭經濟壓力，故在案發期間塗鴉以抒發感受，即藉涉案圖案表達財務自由的重要性。

裁判官余俊翔指，被告為抒發情緒，不僅塗鴉公共財產，更塗鴉私人車輛等，質疑被告犯案時有否顧及他人感受。余俊翔又斥：「唔能夠樣樣事情，都以藝術之名做」，對於涉案塗鴉是否藝術先不評論，但被告既損壞公共及私人財產，便需要透過金錢彌補，下令賠償 2.65 萬元。

案件編號：KCCC3020/2023