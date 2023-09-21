六四凌晨到處塗鴉　3男女認刑事損壞　判社服令160至200小時

2022年六四凌晨，3名男女涉在多區用噴漆塗鴉，噴上會共222個「六四」，他們早前承認刑事損壞罪，案件今(2日)在西九龍法院判刑，裁判官香淑嫻指被告在不同地方刑毀，其中一名被告更是重判，考慮到各人背景良好並有悔意，判重犯的男被告社會服務令200小時，另兩名女被告則判社服令160小時。



男被告楊源碩(22歲，舞台工人)，兩名女被告：吳嘉倩(22歲，舞台工人)，及陳鈺喬(22歲，售貨員)。3人被控12項刑事損壞罪，早前承認其中8罪，控方撤回餘下4罪。

控罪指他們於2022年6月4日，在九龍石硤尾街、鴨寮街、黃竹街、荔枝角道、上海街、砵蘭街、咸美頓街、彌敦道、豉油街及花園街附近，連同其他不知名人士，無合法辯解損壞他人財產，即5個電源箱、2個停車收費錶、4枝燈柱、2個郵箱、1部偵速攝錄機、2枝交通燈柱及3個垃圾桶，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

楊另被控同日於新界圓墩圍附近損壞1個垃圾桶、1枝燈柱及1個交通標誌；吳嘉倩及陳鈺喬則被控同年6月3日於九龍龍翔道損壞新光中心電房房門。

案件編號：WKCC 2520/2023