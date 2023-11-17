即棄膠餐具管制｜環保署推新APP免取餐具儲印花　可換優惠或禮券

政府明年4月22日起實施第一階段即棄膠餐具管制，環保署及環境運動委員會今（17日）起啟動為期5個多月「外賣走塑 餐具先行」運動，明日（18日）起至明年4月30日，市民在超過750間參與運動的餐飲食肆購買外賣時免取即棄餐具或容器，可透過全新的「走塑有賞」手機應用程式儲印花及換獎賞，以免取餐具儲印花，換領個別餐飲食肆提供小食或折扣優惠，也可轉換成為「綠綠賞」積分或「綠綠賞」電子禮劵。



免取一套即棄餐具即可獲一個印花

環保署及環運會今日為活動舉辦啓動禮，宣布由明日起至明年4月30日，市民在超過750間參與運動的餐飲食肆購買外賣時免取即棄餐具或容器，可透過全新的「走塑有賞」手機App儲印花及換獎賞。

活動下，市民凡免取一套即棄餐具，即可獲一個印花；如該餐飲食肆同時參與了環保署的「咪嘥盒食店」計劃，在該店免取一個即棄容器（即餐盒或杯），可獲兩個印花。

電子印花可轉換成「綠綠賞」積分或「綠綠賞」電子禮劵

市民集齊指定數量的印花，可換領個別餐飲食肆提供的獎賞，例如飲品、小食及折扣券；或透過「走塑有賞」手機應用程式把電子印花轉換成為「綠綠賞」積分或「綠綠賞」電子禮劵，在全線44間「綠在區區」回收環保站或回收便利點換領精美的可重用餐具套裝或其他日常用品。

環境保護署和環境運動委員會推出「走塑有賞」手機應用程式。（政府新聞處）

明年4月22日實施第一階段「走塑」

環境及生態局局長謝展寰致辭時表示，明年將會是香港「走塑」進程中的重要里程碑，政府將於明年4月22日世界地球日開始實施第一階段管制。他指以其他物料，例如紙、軟木及植物纖維製成的即棄餐具來代替即棄塑膠餐具，並不是最佳的解決方案，應積極採用可重複使用的產品。