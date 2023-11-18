滅罪聯席會議隔五年再辦　李家超：防黑暴復燃　明年完成23條立法

受社會事件及疫情影響，兩年一辦的「撲滅罪行聯席會議」，相隔5年後復辦，新增「社區的國家安全教育」主題。行政長官李家超出席會議致辭時表示，今次會議是2020年實施《香港國安法》後首次舉行，推廣維護國家安全是其中一個重要議題、別具意義。李家超提到，提及2019年「黑暴」、港版「顔色革命」是前所未見的挑戰，維護國安的法律出現真空，中央果斷出手頒布實施《香港國安法》，即時立竿見影，扭轉亂象，恢復秩序。



行政長官李家超出席撲滅罪行聯席會議時重申，明年內將完成23條立法。（黃浩謙攝）

稱香港已重返世界舞台中央 旅客人數大反彈

李家超指，現時營商環境改善，令市民權利得以保障，邁向由治及興，市民要更珍惜穩定的局面。他續指，現時香港已經重返世界舞台中央，旅客人數大幅反彈，國際大型盛事不斷，出席大小活動，與世界各地嘉賓交流時，感受到香港要匯聚環球投資者大展鴻圖，必須要有安定環境，爭取高質量發展的同時，亦需要時刻居安思危，時刻提醒「黑暴」隨時捲土重來，「軟對」抗仍然無日無之。

他重申，2024年內需要完成《基本法》第23條立法，與國安法聯繫起來，完善維護國安的法律系統。他指，要警惕和防範別有用心的人與外部勢力的挑撥離間，絕不接受「黑暴」死灰復燃。改制後的區議會選舉於下月10日舉行，他又呼籲市民大家履行公民責任，踴躍投票。

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政務司司長陳國基辭歡迎辭。（黃浩謙攝）

政務司司長陳國基亦在歡迎辭指，國家安全是發展經濟民生基礎。他又指今年涉及嚴重毒品案件的青少年有99人，較過往下降3成，又提及網絡科技騙案日新月異，需提高大眾防騙意識。