出席青年華商論壇　李家超：善用國際化優勢　讓投資者了解大灣區

特首李家超今日早上（16日）出席世界青年華商論壇，致辭時指出香港要善用國際化、市場化的優勢，讓全球投資者更了解大灣區的發展情況，歡迎世界各地的青年華商，把握香港頂尖的專業服務平台，在大灣區內大展鴻圖。



李家超出席世界青年華商論壇（政府新聞處）

會積極協助港商、外商開發大灣區機遇

李家超指，大灣區相當於全球第十大經濟體，是國家開放程度最高、經濟活力最強的地區之一，發展潛力無限。他表示，香港在「一國兩制」下擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，會積極在大灣區投資、幫助港商、外商開發大灣區的機遇。他續稱《施政報告》提出在香港註冊公司工作的外國人員，可以申請2年或以上的「一簽多行」簽證到內地，方便洽談業務。

他續稱，港府成立的「大灣區投資基金」，正研究與廣東省政府和其他機構合作，投資於大灣區具有經濟和社會效益的項目。同時，港府正積極尋求豐富《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）的內容，爭取內地對香港在大灣區以至全境進一步開放，讓港商拓展全國內銷市場。

他又稱，港府將在今年內成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，邀請大學、非政府機構、創投基金等建立一站式的資訊、宣傳和交流平台，支持創業青年。