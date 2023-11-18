慢病共治計劃｜首周逾3500人預約　反應超預期　擬擴至更多疾病

「慢性疾病共同治理先導計劃」啟動近一個星期，基層醫療健康專員彭飛舟今日（18日）在電台節目表示，計劃在周一（13日）推出至今，單是網上預約，已有逾3,500人參加，並已為約1,000名市民配對，形容反應熱烈，超出預期。他透露，日後會將計劃，由涵蓋糖尿病和高血壓，擴展至更多疾病，在更多家庭醫生了解到計劃後，可讓診所直接推行計劃，供市民配對。



▼9月25日 醫衞局公布慢性疾病共同治理先導計劃▼



基層醫療健康專員彭飛舟。 (資料圖片)

彭飛舟早上在港台節目《星期六問責》表示，「慢性疾病共同治理先導計劃」反應熱烈，至今已有逾3,500人在網上預約登記配對，亦有不少市民到街站及地區康健中心預約，當中有約1,000人已完成配對，並與醫生完成預約，而相關篩查亦已陸續開展。

他續指，市民的反應較預期好，有信心未來會有更多市民登記，「我哋都諗住要好多宣傳，市民先會了解多啲，今次一推出（計劃），其實好多市民都已經好積極去康健中心，我哋覺得係好開心嘅一件事。」

對於部份地區較少家庭醫生參與計劃，彭飛舟認為不少醫生要需時了解詳情，地區康健中心將會繼續聯絡和呼籲，期望明年第一季可以由家庭醫生診所直接推行計劃，讓市民配對，屆時地區康健中心會提供標籤，讓醫生張貼在診所門外，以供識別。

+ 4

策略採購統籌處總監張偉麟。（資料圖片）

他續指，目前計劃僅涵蓋糖尿病和高血壓，但日後將會逐步擴大至更多疾病，目標是建構基層醫療系統和社區爲本的網絡，期望所有家庭醫生都可參與。他形容「慢性疾病共同治理先導計劃」是長期計劃，希望市民慢慢熟悉計劃的詳情，了解身體健康的重要性，亦要有預防意識。

策略採購統籌處總監張偉麟亦認為計劃反應熱烈，相信未來會有更多市民登記，強調計劃無為參與人數及資助設定上限，醫生可自行決定共付金額，相信醫生會考慮業務需要和市民反應釐定金額，形容機制靈活。

「篩查階段」及「治療階段」流程：

