九巴北上優惠｜周五起轉乘B1、B9線搭兩程一程免費　指定路線一覽

港人北上消費成風，加上黑碼月初取消，公共交通營運商亦力爭北上客。九巴稱為乘客提供口岸線轉乘優惠，周五（10日）起，乘搭九巴指定路線轉乘口岸路線B1或B9線，兩程車費較低一程將免費，即搭兩程只需付一程車資，可享近5折優惠。優惠詳情及至少17條指定路線一覽。



九巴口岸線轉乘優惠詳情

．日期：2023年11月10日至2024年2月25日

．網址：九巴相關優惠網站

銅鑼灣坐巴士入元朗轉車 變相免費坐B1線

九巴表示，10月初已向運輸署申請推出關口巴士線的免費轉乘優惠，乘客轉乘來往天慈至落馬洲站的B1線，以及來往屯門至香園圍口岸的B9線時，可獲免費轉乘優惠，轉乘時車費較低的一程將獲免費，優惠期至明年2月25日。

元朗站巴士站轉乘B1往落馬洲 相等於66折優惠

九巴舉例指，倘乘客從銅鑼灣坐968號線出發，於元朗站巴士站轉乘B1號線前往落馬洲站，則只需支付25.7元的968號線收費，B1號線的13.2元車資則變為免費，相等於有六六折優惠。

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九巴又稱，B1與B9線間也可有轉乘優惠，例如在天水圍乘B1線，於形點巴士站轉乘B9線前往香園圍口岸，較便宜的B1線14.5元車資將會免費，乘客在第一程上B1號線拍卡支付14.5元後，第二程坐B9號線只需支付差額1.8元車資即可（B9線車資為16.3元），即相等於五三折優惠。

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九巴稱，隨着更多香港市民北上消費，留意到北上市民主要集中在周五晚及周六早上，以及在周六晚及周日晚返回本港，九巴數據顯示，與同年2月相比，B1線 [天慈 ⇋ 落馬洲站] 於周末及假日的客量上升逾一倍，而B9線 [屯門站 ⇋ 香園圍口岸] 則有近一倍半升幅，長假期周末更達兩倍增幅可見關口路線需求龐大。

九巴指除了加開班次疏導人潮外，九巴亦安排配置行李架的雙層巴士，加派外勤人員協助乘客。