九巴500部巴士增關愛座至6張惹熱議　車頭展示「關愛座×6」告示

香港人口老化情況愈趨嚴重，九巴表示，為加強推廣關懷乘客的文化，將為現役500部巴士增設多兩張關愛座，涉及一千個座位，即相關巴士每架共有六張關愛座。九巴續指，此類巴士將集中行走長者使用量高的路線，以更精準地服務受惠對象。

不過並非所有人都支持九巴的決定。昨日（11日）九巴發帖推廣關愛座時，旋即惹來網民批評，有人認為關愛座已變成「批鬥座」，反而引起爭執。有網民嘆道：「既然讓座行動係自願而非強迫性，又何必強制標籤出來令大家難受呢？」



令現役巴士關愛座數目與新車看齊共達6張

九巴於其刊物《今日九巴》表示，社會近年提倡建設樂齡社區，而九巴每日接載約50萬名長者乘客，亦支持這個理念，故推出若干措施。九巴指，由2011年起推出關愛座，每部巴士本身設有四張關愛座；較新號的巴士或電動巴士則設有六張。為加強推廣關懷乘客文化，九巴將為現役500部、原本各設有四張關愛座的巴士，每部增設多兩張，令每部達致六張關愛座。

只在座位貼上關愛座貼紙 集中行走多長者使用路線

九巴表示，新增的關愛座頭枕和座椅旁的車身旁板，會貼上關愛座貼紙，頭枕背面則同樣貼上寫有「你也可以讓座」的標語。九巴續指，這些巴士車頭會貼上「關愛座×6」的標誌，供乘客識別，並集中行走長者使用量高的路線。

每個「樂齡巴士站」都貼有標語，提醒市民關愛長者，及先讓有需要人士上車。（《今日九巴》截圖）

選出70個「樂齡巴士站」 額外增設候車座位

除了關愛座，九巴表示已選定70個長者使用率較高的巴士站或總站，例如位於公共屋邨或醫院附近的站點，改為「樂齡巴士站」。九巴正向運輸署申請，在每個「樂齡巴士站」額外增設候車座位，料合共添加300個位，相關座位會貼上豆沙色貼紙，讓長者或有需要人士，更容易識別新增的候車長椅。

九巴表示已選定70個長者使用率較高的巴士站或總站。（《今日九巴》截圖）

此外，九巴又指已向運輸署申請，加強部份醫院路線，及途徑主要醫院的巴士路線服務，提升繁忙時間的班次，方便需要到醫院的長者。

網民嘆早已失原意 關愛座變批鬥座

過去關愛座不時引起爭議，被諷刺為「批鬥座」，有時年輕乘客坐下後，會被拍照再傳到網絡公審。雖然九巴希望推廣關懷乘客的文化，但網民對加設關愛座的措施有保留，昨日（11日）九巴社交平台發文推廣關愛座後，旋即惹來抨擊。有網民直指「關愛座事實演變成批鬥座，爭拗時有發生」；另有網民嘆道：「既然讓座行動係自願而非強迫性，又何必強制標籤出來令大家難受呢？」