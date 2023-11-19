港珠澳大橋馬拉松｜藝人周潤發參與首場賽事　選手排長龍等廁所

首屆中國銀行（香港）港珠澳大橋香港段半馬拉松比賽今日（19日）舉行，為港珠澳大橋通車之後首次舉辦長跑比賽。跑手可踏上港珠澳大橋，在壯闊海景之中全速奔馳。至少2,000人等候起步，藝人周潤發亦身穿黑色背心現身，另一藝人胡諾言亦參與第一組賽事。



大會安排跑手乘搭專車抵搭港珠澳大橋附近，再步行15分鐘抵達起點，沿路設有多個流動廁所，不過明顯供不應求，大批跑手於比賽開始前10分鐘，仍在輪候廁所。不少男性跑手索性就地解決，於路旁自行解決生理需要。最終首場比賽延遲至今晨7時40分鳴槍出發。



首屆中國銀行（香港）港珠澳大橋香港段半馬拉松比賽今日（19日）舉行，藝人周潤發參與首場賽事。（鄭子峰攝）

港珠澳大橋今日不再只是有車輛來往，跑手可於全世界最長的跨海大橋留下腳印。所有參賽選手必須先到亞洲博覽館集合，再經由大會安排的專車到達大橋附近，步行15分鐘前往起點。由於下車地點離起點距離甚遠，不少跑手需要於第一場賽事開始之前，跑去起點。

大會於係點附近設置多個流動廁所，比賽未開始，沿路流動廁所已有近百人排隊輪候。不少人放棄輪候，於起跑線附近直接如廁。

港珠澳馬拉松賽事路程長約21.1公里，起點為港珠澳大橋香港口岸，起跑後沿到港珠澳大橋前進至香港段約10.5公里處折返，在跑回香港口岸終點。（官網圖片）

首批參賽組別為「挑戰組」，原訂於上午7時半於港珠澳大橋香港口岸起步，由於當時大部份跑手未能趕得及抵達起點，最終第一場賽事延遲至7時40分才開始。政務司司長陳國基、入境事務處處長郭俊峯負責鳴槍。

跑手稱志在參與：想睇條橋起得幾長

至少2,000人現場等候起步。區先生參加第一組別賽事，他表示，對於可以首次踏上大橋感到興奮，稱今次參加比賽「志在參與」，相信今日天氣清涼，會跑得較為舒服：「因為第一次，我哋都想睇下條橋起得幾長，同埋喺個海上面有咩特別之處。」

藝人周潤發身穿黑色背心現身，另一藝人胡諾言亦參與第一組賽事。

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跑手在粵港分界線之前折返起點

隨着東北季候風來襲，本港今日天氣乾燥，早上清涼，天文台資料顯示，市區最低氣溫約17度。現場微風陣陣，實測氣溫則是23.9度。

今次賽事共有8,000名跑手參與，包括20名海外特邀參賽者，他們會於粵港分界線之前折返起點，以完成整個賽事。組別一及組別二則分別於8時10分及8時50 分出發。