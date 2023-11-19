港珠澳大橋半馬｜17人受傷3人送院治理　港隊成員踩坑渠跌倒

首屆中國銀行（香港）港珠澳大橋香港段半馬拉松比賽吸引8000人參與，不過賽事開始前不少選手因為輪候洗手間，令賽事一度延遲。賽事籌委會主席楊世模表示，主辦單位會檢討今次情況，希望日後可以改善。他又指，今次比賽共有17人受傷，其中三人送院，主要涉及熱衰竭及扭傷。

港隊運動員曾曉彤表示，比賽中途不慎踩到坑渠而跌倒，擦傷膝頭，幸而對她不大影響，最後到達終點才處理傷口，成績尚算及格，惟始終比預期較慢。



▼11月19日 港珠澳大橋首場馬拉松▼



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肯亞選手獲第一名

今日（19日）賽事為港珠澳大橋通車五年來首次長跑比賽，跑手可踏步港珠澳大橋，在壯闊海景之中奔馳。首批跑手今晨7時40分出發，接近9時，選手陸續返抵終點，衝線完成比賽。首名衝線跑手為肯亞選手，他以1小時1分鐘完成賽事。

港隊代表莊司暘以1小時9分鐘完成比賽，他自言成績可「收貨」，覺得回程較為大風，不及去程舒服，賽道最難位置為U型路段後上斜，由於沿着橋邊跑，風勢「食到正」有一定難度，而陽光猛烈亦難免影響發揮。

他說，能夠於港珠澳大橋跑步，感到心情興奮，最難忘的莫過於可以一大班人一起奔跑，若下屆再舉辦會再次參與。但他認為，大會於時間上可以安排得更好，選手出發前只有半小時熱身並不足夠。

曾曉彤表示，比賽中途不慎踩到坑渠而跌倒，擦傷膝頭，幸而對她不大影響，最後到達終點才處理傷口（鄭子峰攝）

港隊成員不慎踩坑渠跌倒

另一名港隊運動員曾曉彤表示，比賽中途不慎踩到坑渠而跌倒，擦傷膝頭，幸而對她不大影響，最後到達終點才處理傷口，成績尚算及格，惟始終比預期較慢。她表示，今次賽事吸引不少國際選手參與，氣氛良好，有助推動運動。她又說，首次踏上港珠澳大橋，感覺很新奇，沿途亦有不少風景伴隨，加上不時看到飛機經過，可緩和緊張情緒。

曾曉彤又指，起初天氣乾爽舒服，但後來太陽越來越猛烈，濕度增加，略為影響狀態，尤其是入隧道前的上斜路段較為辛苦。

有外籍跑手堅持至終點，最後不適，需要於急救站治理。他睡在擔架床上，一度嘔吐，最後需由救護車到場接送他前往醫院。

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開賽前廁所排長龍 主辦方認不足

起跑前廁所大排長龍，比賽更因此延誤。是次賽事籌委會主席楊世模指，起步位置設有約20個流動廁所，賽段沿路六個水站均有廁所。他續指，留意到廁所不足的問題，之後會想辦法改善，但參加半馬的選手較少需要於沿途如廁。此外，今次賽事共有17名選手需接受緊急救護治療，當中有3名選手需要送院治理，但情況並不嚴重，主要原因為熱衰竭及扭傷。

對於有選手反映熱身時間太短，楊世模回應指，選手可於亞洲博覽館報到之後預先熱身。至於延長選手於港珠澳大橋熱身的時間，他認為可行，但意味選手需要再提早抵達亞博登記，主辦單位會再考慮。

中國香港田徑總會行政總監伍于豪補充，今次賽道範圍全屬禁區，出發之前，警方需要協調交通情況協助開路。他指，始終是第一次舉辦數千人的比賽，大會日後舉辦其他賽事，都會參考以今次經驗作為，又指接獲不少跑手反映，今次比賽環境非常好。楊世棋指，經評估之後如果某些樽頸位可以改善，希望下年可以繼續舉辦。