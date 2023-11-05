10月535萬港人北上再創單月新高　推算花費36億　本港飲食業叫苦

香港與內地2月恢復全面通關後，不少本港居民空群北上消費，吃喝玩樂，以周六及長期假尤甚。入境處出入境數字顯示，10月有535萬人次的香港居民經陸路或海路前往深圳等廣東省城市，再創單月新高，較8月的紀錄多約3萬人。按政府統計處早年的數據，港人到廣東省旅行扣除跨界的交通費用後，平均每次的消費開支約為680元，因此粗略推算10月港人在內地的消費額高達36億港元。



餐飲聯業協會會長黃家和指對飲食業及零售業而言情況都十分嚴峻，以北上與南下的相差計算，流失的消費額是以億元為單位計算，擔心如今年聖誕亦受港人外遊影響，預料2023年全年餐飲業的生意額最多亦只有1,000億元，較疫情前1,270億元相差約20%。



黃家和指北上消費性價比較高是不爭的事實，他解釋香港食肆不論租金、人工、食材等成本都較內地高，所以售價上亦會較高，「單純睇價錢冇得fight（鬥），輸梗。」



▼10月24日 重陽節連假晚上深圳口岸回港人潮▼



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根據入境處數字，扣除機場、港珠澳大橋、啟德碼頭及港澳碼頭的人次後，港人於上月（10月）北上的累計人次達535萬，反超8月暑錄的532萬人次；而到周末均錄得超過20萬人次的本港居民北上，當中周末與重陽節連假（10月21至23日）北上人次更多達86萬。而21日刷新通關後單日新高，有 36.5萬人次。

10月雖有國慶及重陽節連假利便北上，但8日至9日（星期日及一）受颱風小犬影響，每日北上的本港居民不足8萬人。

▼10月8日 市民遊客尖沙咀海旁與風鬥力▼



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參考政府統計署於2015年的專題文章，港人到內地旅行扣除跨界的交通費用後，平均每次的消費開支約為860元，即使較為近的廣東省旅行，每次的平均消費開支亦達680元。按此推算，未計及通漲上月港人在內地的消費額高達36億至46億元。

翻查過去統計，每月港人北上的人次都於500萬左右，7月及8月暑假的高峰期分別錄得495萬及532萬人次，即使9月暑假完結，亦錄得483萬人次北上。

黃家和坦言北上消費性價比較高是不爭的事實，他解釋香港食肆不論租金、人工、食材等成本都較內地貴，所以售價上亦會較高，「單純從價錢睇冇得fight，輸梗」。（資料圖片）

黃家和：疫情10月後為餐飲業旺季 今年未見起色

餐飲聯業協會會長黃家和指對飲食業及零售業而言情況都十分嚴峻，以北上與南下的相差計算，即少約200萬人在香港消費，假設一日3餐人均500元，當中流失的消費額亦是以億元為單位計算。他又提到疫情前10月後應是香港的餐飲業旺季，惟本地的餐飲業仍未見起色，他擔心如今年聖誕亦受港人外遊影響，預料2023年全年餐飲業的生意額最多亦只有1,000億元，較疫情前1,270億元相差約20%。

▼重陽節內地商場人潮▼



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中、高檔餐廳首當其衝 元朗、上水食肆周末較受影響

黃家和認為，北上消費性價比較高是不爭的事實。他解釋香港食肆不論租金、人工、食材等成本都較內地高，所以售價上亦會較高，「單純睇價錢冇得fight（鬥），輸梗。」他認為香港食肆要與內地競爭，只能從優惠、菜色質素上入手，他希望夜繽紛等活動有更多高吸引度的元素，刺激港人留港消費。

黃家和續指中產人士外遊的情況下，最消費力的一群都不在香港消費，故餐飲業界中以中、高檔的餐廳首當其衝。另外，每周末均有數十萬的市民北上，當中大部份更是元朗、上水等新界北地區的居民，預料區內食肆亦較受影響。