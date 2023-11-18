深圳打邊爐｜天氣涼火鍋店須排2小時　港人照樣等：飽到嘔先200蚊

近日氣溫驟降，香港今日（18日）市區最低只有16.6度，正值打邊爐好時節，在港人周末北上熱潮帶動下，深圳食肆人頭湧湧，火鍋店更大排長龍。其中「珮姐老火鍋」，目測有近百人坐在店外排隊，領籌後需等待116枱，店員估計需等兩小時。有排隊港人表示，等候不超過兩小時可接受，亦有港人稱深圳打邊爐價格比香港便宜三份一，「之前喺福民站一間邊爐舖叫到成枱嘢，飽到嘔先200蚊咋。」



實測需輪候116張枱 店員料要等兩小時

一股東北季候風近日為華南沿岸帶來涼意，今晚8時半深圳福田購物中心一帶觀察，多間火鍋店也大排長龍。其中，「珮姐老火鍋」更有多名港人正耐心等候，目測有近百人坐在店外排隊。掃瞄門外二維碼後，手機程式顯示「當前店舖繁忙已暫停取號」，只能到櫃檯領取籌號。更驚人的是，籌號印上「前面有116桌」，店員稱預計需要輪候兩小時。

港人稱火鍋無分四季：等不超過2小時可接受

北上港人張先生表示，打邊爐無分四季，只是碰巧近日有朋友推介該火鍋店，又指「幾時都多人打邊爐。」不過他認為，內地火鍋店不論服務、味道及質素，確實遠高於香港。話畢便有店員送上熱茶，他說「香港有嘅，但（送茶服務）少囉。」

問到店員稱等待兩小時才可進店。張先生指兩小時還可接受，只要不打破早前在日本排隊4小時的記錄便可。他環顧四周的排隊人士又指，「可能要等好耐，唔好破記錄就得喇。」

北上港人張先生表示，為打邊爐等待兩小時還可接受。（歐陽德浩攝）

港人稱打邊爐後再到酒吧消遣 周日玩密室逃脫

另一名港人官小姐表示今日的氣溫確實適合打邊爐，又稱在內地打邊爐的價格相比香港便宜三份一，人均約200元，更大讚牛肉相比香港更新鮮。「之前喺福民站一間邊爐舖叫到成枱嘢，飽到嘔先200蚊咋。」

官小姐透露，今晚將留在深圳過夜，打算明晚才回香港，計劃飯後再到附近的酒吧，明日則繼續吃喝玩樂及玩密室逃脫，估計人均消費兩日800元。她並打趣說：「可能陣間見到我哋幾個醉到瞓喺街。」