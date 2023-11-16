迪士尼｜耗時7年魔雪奇緣世界11.20開幕　加$199提早1小時入場

香港迪士尼新主題園區「魔雪奇緣世界」耗時七年落成，將於下周一（20日）開幕。迪士尼今日（16日）舉行開幕典禮，香港迪士尼行政總裁莫偉庭表示，世界各地對新園區開幕的反應非常正面，加上港珠澳大橋及深圳灣等新口岸的交通方便，可吸引大灣區旅客入園，故對聖誕節期間的入場人數感樂觀。



翻查資料，下周一開幕日的門票價格為639元，若旅客想率先進入新園區，可預訂收199元的「提早入園證」。即連同門票索價838元。



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香港迪士尼「魔雪奇緣世界」即將在下周一早上11時半開幕，為迪士尼全球首個以電影《魔雪奇緣》為主題的新園區，還原電影中的經典場景、熟悉的旋律、充滿阿德爾傳統建築特色的小鎮，以及各款主題美食等，再次重現阿德爾王國。當中的地標包括愛莎的冰雪皇宮、安娜與漢斯王子共舞的鐘樓等。

行政總裁：世界各地對新園區反應正面

香港迪士尼行政總裁莫偉庭表示，由於該電影系列在香港大受歡迎，加上香港迪士尼融入大嶼山的風景，因此香港被選為首個加入「魔雪奇緣世界」的園區，並希望為旅客帶來身歷其境的體驗。

港珠澳大橋及深圳灣口岸交通方便 可吸大灣區客

莫偉庭又指，世界各地對新園區開幕的反應非常正面，自開關後台灣及泰國等地旅客重臨香港，加上迪士尼樂園靠近港珠澳大橋及深圳灣口岸，交通方便，相信可吸引大灣區旅客入園，因此對聖誕節期間的入場人數抱持樂觀。

莫偉庭並透露，香港迪士尼亦積極配合夜繽紛，例如聖誕節會舉行晚間表演，並計劃在園區首次舉行除夕倒數活動。

香港迪士尼行政總裁莫偉庭。（盧翊銘攝）

單日門票連提早入園證共收$838

翻查資料，香港迪士尼下周一的單日門票索價639元、兩日門票則為1,068元。由即日起至明年2月29日，遊客可在官網預訂索價199元的「提早入園證」。持證者可在正式開放時間前一小時進入樂園，率先暢玩「魔雪奇緣世界」。即單日門票連同「提早入園證」，合共為838元。