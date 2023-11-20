運輸署外判工為未預約朋友辦續牌手續　認不誠實取用電腦判社服令

運輸署外判合約客戶服務助理，疫情期間替一名友人處理15項續牌等服務申請，早前承認不誠實取用電腦，案件今日(20日)在沙田裁判法院判刑，裁判官覃有方指被告的不當行為影響公共服務，考慮她認罪及感化令報告正面，判社會服務令120小時。



被告吳沅婷，29歲，承認一項有不誠實意圖而取用電腦罪名，違反《刑事罪行條例》第161(1)(c)條。

被告吳沅婷在沙田法院承認不誠實取用電腦，被判社服令120小時。

被告案發時受聘於一間人力資源公司，被派到運輸署沙田牌照事務處工作。該事務處提供申請牌照櫃位服務，包括申請續牌、車輛過戶及列印車輛牌照複本。被告須使用運輸署一個電腦系統，處理有關服務申請。

鑑於2019冠狀病毒病疫情嚴重，該事務處於2022年2月至4月期間只向事先在運輸署網上預約的申請人提供櫃位服務。合約客戶服務助理不獲授權取用運輸署電腦系統，亦不能為沒有網上預約的申請人處理其申請。

被告在2022年3月15日取用運輸署一部電腦，替一名朋友處理15項續牌及其他服務申請，涉及10部車輛。

廉署接獲運輸署轉介的貪污投訴後展開調查，發現該15項申請未經事先網上預約。

案件編號：STCC2857/2023