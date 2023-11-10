港珠澳大橋測試紀錄涉造假　前董事申永久終止聆訊被拒

港珠澳大橋香港段於2017年被揭混凝土磚壓力測試記錄疑造假，「嘉科工程顧問」的2名時任董事，涉嫌向土木工程拓展署隱瞞事宜，以詐騙款項約200萬港元，各被控一項欺詐罪。其中65歲男被告早前申請永久終止聆訊，指公司咨詢法律意見後，決定不向土拓署披露造假事件。惟基於法律專業保密權，梁無法披露當中內容，不利其抗辯。暫委法官嚴舜儀今（10日）在西九龍法院拒絕申請，指法律意見只是影響涉案決定的其中一環，不會致他未能講述案發時思想狀態。案件將如期於 12 月 4 日開審。



兩名嘉科時任董事，包括梁永強（65歲，嘉科時任營運董事）；及Leslie Harry Swann（70歲，嘉科時任部門董事），同被控一項欺詐罪名。

法官認指法律意見 只是影響涉案決定的其中一個因素

其中梁永強早前透過資深大律師陳政龍，向法庭申請永久中止聆訊。梁其後就此出庭作供，指公司案發時在咨詢法律意見後，決定不向土拓署披露造假事件。惟基於法律專業保密權，梁無法在庭上透露當中內容，不利其抗辯，導致梁未能獲公平審訊。

嚴官則指，梁案發時是嘉科的香港分區及工程部主要，擁多年經驗，他知道混凝土壓力測試涉嫌造假，並會構成安全風險。另他作供時亦承認法律意見只是影響涉案決定的其中一個因素，故嚴官不認為法律專業保密權，會直接導致他在審訊中未能講述案發時思想狀態。嚴官因而認為，辯方指稱在案中不利梁的情況，未大至令梁不可能獲得公平審訊，最終拒絕梁的申請。

案件編號：DCCC1065/2021