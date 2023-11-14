浸信會出版社前員工涉用偽造發票騙款約38萬　認欺詐等8罪候判

浸信會出版社前僱員，涉就再版書籍外判訂單及搬遷工程偽造發票，藉以詐騙出版社向各外判商發款約38萬元，當中包括4間不存在的公司。他其後遭辭退及拘捕，並稱偽造部份發票，是爲一些不願提供個人資料的自由工作者代收款，承認他亦曾參與部份外判的出版及搬遷工作後，私吞部份款項。該前職員今（14日）在區域法院承認詐騙等8罪，法官把案押後至12月1日判刑，期間被告需要還押。



被告孔祥威（48歲），承認4項欺詐、2項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，及2項串謀使代理人意圖欺騙其主事人而使用文件。

被告胡詠心否認串謀欺詐罪，案件今在區域法院開審。

案情指，被告於2020年2月至2021年6月期間，是浸信會出版社（國際）有限公司出版部員工，負責書籍出版及再版工作，包括向外判商下達排版、校對和設計等外判訂單，以及監督出版社的搬遷工程。

出版社副銷售經理若有刊物需再版，會向被告發「再版申請表」以向出版公司報價。被告收妥印刷刊物後，需向出版社提交「支付款項申請表」及有關出版公司的發票，讓財務部安排付款。

以4外判商開出發票

出版社紀錄顯示，出版社曾就78本再版書籍，向4間外判商Yan Design Company、Cheong Production、YF Production及郭偉雄開出61張發票，涉款33.7萬。該些發票均是由被告製作，但實際上有關出版工作不是沒有「再版申請表」，就是早已由其他人士或出版公司完成，而非上述4間外判商。

被捕稱為自由工作者代收款

被告於2021年6月遭辭退，翌年1月被捕，他警誡下承認犯案，並解釋因有些自由工作者的僱主禁止他們兼職，因此拒絕就收款事宜提供個人資料。他遂用涉案4間根本不存在的外判公司，代該些自由工作者收款。

被告又指，他會把款項全數交予自由工作者，有時會在付款後侵吞差額，亦會在自己完成書籍工作後，再向出版社謊稱書籍工作是由該4間外判商進行，並會就此偽造涉案文件以申索款項。

負責搬運工作時亦有偽造發票

另被告曾在受僱期間，兩度被指派去搬遷工程尋找搬運工人。被告與其找來的數名散工一同完成搬遷工作後，偽造了兩張「支付款項申請表」及發票，藉此獲得出版社支付合共1.1萬元，並侵吞當中3千元。

此外，被告又串謀外判商華輝製版輸出公司的獨家經營者李家強，使用兩套虛假的發票及「支付款項申請表」，以向出版社謊稱華輝已完成另外3本書籍的印刷及排版工作，獲服務費共27,000元。李在收到款項後，先後把當中合共7千轉帳給被告。

案件編號：DCCC 288/2023