房委會明年元旦調高停車場月租　加價30至180元　時租車位加$1

房屋委員會商業樓宇小組委員會今日（20日）通過由明年1月1日起，上調轄下停車場收費。私家車和輕型貨車露天及有蓋泊車位的月租收費分別上調120元及140元；大型巴士露天及有蓋泊車位月租收費分別上調160元及180元；電單車露天及有蓋泊車位月租收費則分別上調30元及40元。屆時新月租的收費由480元至4350元不等。

時租收費方面，私家車、輕型貨車及電單車泊車位同日起上調1元；私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則分別上調5元及10元。



房委會停車場明年元旦日起上調收費。（資料圖片）

房委會發言人表示，房委會的市場研究顯示，同類停車場的月租收費普遍上升，房委會各類泊車位的月租普遍低於市場水平，為使收費貼近市場並確保財政穩健，小組委員會通過2024年輕微上調房委會轄下各類泊車位的月租收費。

房委會停車場2024年1月1日起新月租收費。（房委會）

房委會自2020年4月1日起，向商用車輛月租戶提供75%的租金寬減，並多次延長至今年12月31日，寬減金額則由今年7月1日起調整至50%。至下月底，上述停車位租金寬減措施將已維持接近四年，房委會相信可為商用車輛月租戶提供一定的協助。

時租收費方面，小組委員會通過把所有地區的私家車、輕型貨車及電單車泊車位於2024年的時租收費上調1元；而私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則分別上調5元及10元。

發言人又表示，為配合政府把電動車輛充電服務市場化的措施，會留意政府在轄下停車場徵收電動車輛充電費的最新安排，並考慮適時於房委會轄下的時租泊車位徵收電動車輛充電費。

截至今年9月底，房委會轄下194個停車場合共提供約34,000個泊車位，主要以月租收費供當邨居民使用，而其中約有3,700個泊車位（約11%）以時租收費的方式供訪客使用。