150名港澳青年到北京交流　認識祖國增強國民認同感

「港澳青年看祖國」各界港澳青年代表交流團今天（20日）早上在北京中國青年政治學院舉辦開營禮，並從今日起至23日，率領超過150名港澳青年到北京，通過不同的行程，加深他們對祖國的認識，增強國民認同感及傳承使命感。



為增加港澳青年對祖國歷史文化和國情的認識瞭解，國家年初啟動「港澳青年看祖國」主題交流活動。活動至今引領了超過16萬名港澳青年到訪祖國不同地方交流、考察。是次交流團以北京為目的地，透過主題交流活動將至今所取得的成果、經驗向國家作階段性匯報。除青年領袖外，團員還包括通關後曾到各省市自治區交流的港澳青年，以及在習近平主席「七一」重要講話後，受惠於惠港澳青年政策和特區政府《青年發展藍圖》的青年代表等。

本次活動有五個主題分團，包括「高質量發展」、「全過程人民民主」、「科技創新」、「中華文化」及「志願公益」，團員將參觀人民大會堂、參加天安門升旗儀式、拜會中央部委、參觀高科技及文博等企業，讓港澳青年全面瞭解祖國偉大的改革開放成果及掌握內地發展之機遇。

在開營禮上，中華全國青年聯合會主席徐曉強調交流是起點，復興是方向，期望從交流中深刻體悟中華民族源遠流長的根脈。是次訪京團執行團長梁毓偉表示，期望可將通關至今港澳青年交流上所取得的成果向國家作總結，為將來開展更豐富、更貼近青年的內地交流作準備。

訪京團執行團長兼秘書長莊家彬表示，分成五個主題分團，可讓團員深刻體驗以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，是極具意義和代表性的交流團。