教育局復辦同行萬里內地交流團　增國安教育元素訪中共一大紀念館

2022年的《施政報告》中提出恢復本港與內地通關後，將為所有公帑資助學校的學生，在中小學各階段，參與最少一次獲資助的內地交流計劃。



教育局2023/24學年復辦「『同行萬里』──中學生內地交流計劃」，委託承辦機構籌辦以上海、湖南、湖北和福建為目的地的行程，扣除教育局資助七成費用後，參加者需繳付的費用為678至1,335元。



四個行程均加入不少國家安全學習元素，例如上海行程可參觀中共第一次全國代表大會紀念館，讓學生明白維護國家安全的重要性；另外福建的行程可選到訪中國閩台緣博物館，以認識福建與台灣歷史關係，建立總體國家安全觀。



「同行萬里」的內地交流團可前赴上海。（視覺中國）

公帑資助7成 中三至中六生參加 鼓勵未曾參與內地交流學生參加

教育局表示，將於2023/24學年復辦「『同行萬里』──中學生內地交流計劃」，以配合學校課程，為學生提供不同的學習經歷，加深他們對內地歷史、文化、科技及經濟發展等各方面的認識，提升國民身份認同。

教育局已委託承辦機構於2023年9月至2024年8月籌辦4個為期4至5天，以上海、湖南、湖北和福建為目的地的行程，較疫情前的9個目的地少。計劃供中三至中六學生參加，四個行程費用介乎2,260至4,450元，扣除教育局資助七成費用後，參加者需繳付678至1,335元。

教育局亦提到學生參加屬自願性質，惟學校應積極鼓勵以往未曾參加內地交流計劃的學生參加，特別是中三學生，以增加他們對國家的認識，並配合歷史、地理、科技、保育，以及國家安全教育等學校課程深化所學。

增國安教育元素

四個行程當中，都加入了不少國家安全要素，例如上海行程中可選到訪中國共產黨第一次全國代表大會紀念館，以令學生了解國家重要的歷史事件、政治演變、人物事蹟、民族發展概況及社會文化面及通過對認識國家發展的歷史，明白維護國家安全的重要性。另外福建的行程可選到訪中國閩台緣博物館，以認識福建與台灣歷史關係，以配合《香港國家安全教育課程框架》下總體國家安全觀及國家當前面臨的威脅與挑戰等範疇。