港大4生動議支持七一刺警疑兇囚2年　兩人就判刑提出上訴

港大4名學生涉於前年學生會評議會上，動議及支持七一刺警案疑兇梁健輝的議案，並在會議中形容梁為「烈士」，向他表達最高敬意。他們承認煽惑他人有意圖而傷人罪，上月於區域法院遭判囚2年。其中兩名被告張敬生和杜林丞亨，就判刑向上訴庭提出上訴，而上訴案現時未有排期聆訊。



提出兩訴的兩名被告。(詳看下圖)

其中兩人提上訴

4 名被告，分別為張敬生（21歲）、郭永皓（23 歲）、杜林丞亨（22 歲）及容頌禧（21 歲）。他們案發時分別為評議會主席、學生會會長、李國賢堂學生會代表和文學院學生會代表。現只有張及杜林提出上訴。

原本亦被控宣揚恐怖主義罪

4人均承認屬交替控罪的煽惑他人有意圖而傷人罪，指4人於2021年7月7日在香港非法煽惑他人，意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害警務人員。他們原本亦被控一項宣揚恐怖主義罪，四名被告均否認此罪，該罪遭法官撤銷。

案件編號：CACC201/2023

▼2021年7月9日 港大學生會幹事會道歉並辭職▼

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2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外刺警事件發生經過。(詳看下圖)