動議支持刺警疑兇案　四港大生還押候判　官質疑被告公器私用

港大學生會評議會動議讚揚刺警案疑兇梁健輝案，今（20日）在區域法院繼續進行求情。辯方指，眾被告在案發後主動撤回議案，已很大程度上降低了本案嚴重性，又指時任評議會主席、法律系學生張敬生事發後已盡力補救。但法官謝沈智慧質疑，他們透過學生會這個官方渠道表達己見，實際上是濫用權力，形同「公器私用」。辯方強調，大學生學習成為成年人的過程中，免不了犯錯，並指：「人皆犯錯。」法官反駁，即使人誰無過，也不是每個人都必然會犯罪，尤其一名法律系學生。法官把案件押後至本月30日判刑，期間4名被告需還押看管。



4 名被告為張敬生（21歲）、郭永皓（23 歲）、杜林丞亨（22 歲）及容頌禧（21 歲），承認屬交替控罪的煽惑他人有意圖而傷人罪，指4人於2021年7月7日在香港非法煽惑他人，意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害警務人員。他們原本亦被控一項宣揚恐怖主義罪，四名被告均否認此罪，法官其後撤銷該罪。

辯方指首被告張敬生努力 考入本港最有名氣的大學 案發時未經深思熟慮

資深大律師彭耀鴻今替張敬生求情指，張的出身未及其他被告，但他仍努力考入本港最有名氣的大學，修讀法律及社會學雙學位課程，並獲教授賞識。此外，張亦參與社區服務，包括在早前颱風襲港協助大澳居民撤離居所。在本案而言，張沒有打算逃避責任，事發後已打算辭職，但因須召開會議撤回議案，之後亦要處理交接學生會事宜，待至最後才辭職。

法官提到，港大法律學院院長傅華伶曾直接去信法庭替張求情，而傅現為港大的陳志海基金（人權與責任）講席教授。法官指，正如基金捐贈人陳志海所述，人權固然重要，但有負責任地行使人權亦很重要。

針對彭稱張事前沒有在個人社交平台宣傳，法官反駁指眾被告透過學生會這個官方渠道提出動議，豈不是更加嚴重？彭回應稱，張未經深思熟慮，對自己愚蠢行為感後悔。法官再質疑，張曾在錄口供時將責任推給其他被告，嘗試撇清關係。

辯方指各被告決定撤回議案 減低案件嚴重性 官指遭猛烈批評才撤回

彭解釋，張在其他被告商討撤回議案的非正式會議中「出出入入」，後來才知道其他被告決定撤回議案及開記招道歉。法官質疑，如果會議並非正式召開，那麼發道歉信是否未經學生會的憲制程序，甚或越權。

彭強調，眾被告決定撤回議案，很大程度上已消除了本案嚴重性。法官同意這屬求情因素，但問題是應該給予多少比重，因眾被告是在動議遭到社會猛烈批評才肯撤回。彭重申，撤回議案減輕本案嚴重程度，張已盡力補救，他亦一度因本案還押受苦。

法官反問：「他所承受不幸，不是他自己招致的嗎（author of his misfortune）？」彭同意，但強調人誰無過，又指大學是學習如何成為成年人的地方，過程中免不了會犯錯，這些錯誤本應只侷限於大學這個安全的環境，現在卻被放大。法官反駁指，是眾被告選擇放大事件，辯方所謂「錯誤」一旦涉及刑事罪行，將是伴隨餘生。

▼2021年7月9日 港大學生會幹事會道歉並辭職▼

法官質疑被告透過大學學生會表達自己的想法 形同「公器私用」

法官又認為，本案被告透過大學學生會表達自己的想法，濫用其在學生會的權力，形同「公器私用」。彭回應稱，張對其行為感到後悔，並重申：「人皆犯錯（to err is human）。」法官同意無人完美，但就指出不是所有人都會犯罪，尤其是一個法律系學生。

此外，辯方早前稱眾被告與控方達成認罪協商，但因希望等待終院就「呂世瑜案」的判決，才在較後時間改為認罪，希望法庭可給予多於1/4扣減。但法官今指，若果每個被告都因想等候其他案件才作答辯，便會造成「一片混亂（complete chaos）」，亦是在嘲諷上級法院的量刑指引。

庭上透露，郭永皓一度打算承認「宣揚恐怖主義罪」，但在更換法律團隊後，因應「呂世瑜案」與控方達成認罪協商。不過法官認為，辯方不能「時光倒流」，說郭可因此獲得更多扣減，辯方一早可以預計到，承認「宣揚恐怖主義」及交替控罪的刑期，分別只是在於前者設有最低刑期，後者則沒有此限制，法庭有更多空間可作下調。

案件編號：DCCC 917/2021