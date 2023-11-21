香港故宮明日起展52件名作　包括梵高《長草地與蝴蝶》、莫奈真跡

香港故宮文化博物館與英國國家美術館合作，舉辦「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」，明天（22日）至2024年4月11日期間，展出共52件世界頂級藝術作品，當中包括莫奈及梵高的作品，讓市民一覽名師真跡。



展覽分為6個部份，畫作橫跨15世紀至20世紀初，主題包括宗教藝術、神話傳說、日常生活、人物肖像、風物景觀及現代時光；另外亦以科學方式探索名畫的秘密及關於顏料的故事。



展覽開首的作品是《 查理斯．威廉．蘭姆頓肖像》（紅衣男孩）。（余睿菁攝）

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英國國家美術館繪畫珍藏展覽早前曾在上海及首爾舉行，今次是香港首度策展，展覽首張作品為《 查理斯．威廉．蘭姆頓肖像》（紅衣男孩），畫作呈現一名年僅6至7歲的男童，當年他是出身貴族，也是一名聰穎的男孩，不過13歲時不幸死於肺病。

英國畫家羅蘭士筆下的男孩栩栩如生，雙眼烱烱有神，油畫更能凸顯男孩頭髮的柔軟。據介紹，寫實風格並非當年畫界主流，所以作品能反映藝術家的創新。

梵高的作品《長草地和蝴蝶 》。（鄭子峰攝）

沉浸式藝術裝置仿《長草地與蝴蝶》美景

場內亦展出莫奈作品《鳶尾花》，莫奈創作該作品時已患上白內障，雙目視力受影響，仍能自由地使用顏色創作；梵高作品《長草地與蝴蝶》亦收錄在展覽中，更以互動媒體裝置，加上蝴蝶，仿如蝴蝶伴隨觀眾步伐在草地中飛舞。

展覽利用科技揭示畫作背後的秘密。（余睿菁攝）

除了畫作展出外，亦利用科技揭示畫作的秘密，如畫作《法蘭西斯高．德．哥雅》，一名女子肖像畫背後，透過「X射線螢光」掃描後，顯現是一名男子的肖像。香港故宮文化博物館副館長（研究策展及節目）王伊悠博士指可能當年因為戰爭時期，物資短缺，所以為了降低成本，便將男子肖像重新繪畫成最終的作品。

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英國國家美術館館長加布利埃爾•芬納迪博士認為，這次是一個很好的機會，讓香港觀眾欣賞西方藝術作品。（余睿菁攝）

港展覽以主題劃分 冀啟發觀眾

英國國家美術館館長加布利埃爾．芬納迪認為，過往本港觀眾不易看到大量重要西方藝術作品，今次展覽是一個很好的機會，讓香港觀眾欣賞作品。他續指，今次作品排列與之前兩次上海和首爾的展覽不同，對上兩次是以年份排序，香港的展覽則按不同主題類別展出，希望大家能夠享受展覽，同時可以學習歐洲傳統的展覽。他亦希望展覽能啟發觀眾，拓展觀眾群，並與香港的藝術館建立更緊密關係。

「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」特別展覽



地點：香港故宮文化博物館

日期：2023年11月22日至2024年4月11日

票價：成人門票$150；特惠門票$75（適用於7至11歲小童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士（與一名同行照料者）與綜合社會保障援助受惠人）

