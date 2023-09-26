北京故宮推「宋拓魅力」碑帖珍本特展　十餘種《蘭亭序》拓本供賞

由北京故宮博物院與香港中文大學聯合推出的「宋拓魅力－碑帖珍本特展」於9月15日在故宮文華殿舉行開幕典禮，展覽包括以宋拓為主題的三個單元展覽，預計展出至11月5日。



據介紹，此次展覽展出來自故宮博物院和香港中文大學文物館的65件（套）文物，雙方各自甄選出20件宋拓本，包括來自故宮博物院珍藏的著名宋拓本有東漢《西嶽華山廟碑》華陰本、唐《九成宮醴泉銘》李祺本、唐《西京千福寺多寶塔感應碑》、宋刻懋勤殿本《淳化閣帖》，來自香港中文大學文物館的有「北山十寶」及南宋丞相遊似舊藏十種《蘭亭序》等。

展覽現場。（網絡）

據悉，此次展覽共分為三個單元。第一單元中最重要的展品為書法史上著名漢唐碑刻的宋拓本。第二單元「《淳化閣帖》及宋代法帖」展現以《淳化閣帖》為代表的一眾宋代刻帖的宋拓魅力。第三單元「遊相《蘭亭》」集中展示南宋理宗朝丞相遊似所收藏的十餘種《蘭亭序》拓本。

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古代碑帖蘊含豐富的藝術歷史價值，「唐拓」現僅有幾件存世且流失海外，「宋拓」即成為國內碑帖文物中最具價值的珍貴文物。

目前，故宮博物院現藏碑帖文物近3萬件，超過八成被定為國家珍貴文物。其中佼佼者，以150餘件宋拓，1500餘件明拓外，亦不乏出土碑刻之初拓本，著名碑帖之稀見本，品類全面，版本精優。

故宮博物院介紹，本次與香港中文大學聯合推出「宋拓」展，故宮博物院為在配合夥伴館藏宋拓品類的基礎上，結合自身藏品特點，選定參展文物，力求呈現版本明確的、內容豐富的、賞心悅目的碑帖孤本。