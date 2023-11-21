樓上公司告樓下公司抄襲廣告　完美醫療指控醫思健康侵犯知識產權

上市公司完美醫療集團（上市編號：1830）今日（21日）入稟控告另一上市公司EC Healthcare醫思健康（上市編號：2138）及旗下營運之DR Reborn業務，指其多次抄襲完美醫療的廣告。完美醫療表示，已可能違犯《版權條例》的情況向香港海關作出舉報，由海關作出刑事調查。兩公司辦公室都是旺角朗豪坊，原告在51樓，被告則在50樓，即樓上告樓下。



原告完美醫療集團今在其Facebook專頁，展示入稟狀及該公司與醫思健康DR Reborn的五對廣告，都是涉及鼻鼾問題，而費用均是3,800元十次治療，用字及字款部份相同，其中三對廣告都是用相同現成模特兒相片。

原告完美醫療集團在2003年創辦，辦公室設於旺角朗豪坊51樓，為上市公司，旗下另有Pefect Shape控股有限公司及深圳瘦必站美容纖體有限公司；被告為創豐聯有限公司、聯合（集團）投資有限公司及醫思健康，三公司均在朗豪坊50樓。

入稟狀指醫思健康及旗下營運之DR Reborn業務多次抄襲完美醫療集團廣告，指其相關作品不論其拍攝手法、視覺影像、構圖及對白近乎完全複製完美醫療集團廣告。完美醫療集團指鑑於事態嚴重，故今日向香港高等法院入稟控告醫思健康及DR Reborn並提出申索，另已就上述事宜可能違犯《版權條例》的情況向香港海關作出舉報，由海關作出刑事調查。

案件編號：HCIP 99/2023。