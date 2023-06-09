財會通過撥100億資助產學研　 吳傑莊憂如何保障研發知識產權

立法會財務委員會今日（9日）通過撥款100億元，推行「產學研1+計劃」，以配對形式資助不少於100支大學研發團隊，在約5年內分2階段完成項目，各項目資助額下限為1000萬元、上限為1億元。當局預計今年下半年首次收計畫書，明年初批出首批款項。



吳傑莊（左）關注本港會如何加強保護本港研發產品的知識產權（資料圖片/林靄怡攝）

具創科背景的選委界立法會議員吳傑莊質疑，港府將以甚麼渠道、策略吸引海外公司與香港合作；又如何加強香港研發產品的知識產權保護。他舉例指，如果公司到外國上市，知識產權會否轉移至其他國家？又如果遭外國禁制，香港是否不能使用相關知識產權。

創新科技署：有信心研發團隊留港發展

署理創新科技署署長區松柏回應指，相信研發初段大部分「背景知識產權」屬大學擁有，但隨著項目研發進展所發展而來的新產權，則大部分由成立的初創企業擁有。因此，計劃要求初創企業是本地成立公司，有信心有實力的團隊及產權都會珍惜在香港、內地開創事業機會。

區松柏又預計首年會批出50至60個項目，涉款約15億元，之後會穩步增長至一年25億元。

盧偉國：過去推動科研商品化「捉到鹿唔識脫角」

工程界立法會議員盧偉國則指，本港過往推動科研成果商品化總是「捉到鹿唔識脫角」，如香港科技大學曾研發無人船，最終到深圳及珠海才得以「落地」成為產業，建議政府應主動成為促進者，而非單純資助。

鄧飛憂初創企業成高率低

選委界立法會議員鄧飛則關注，初創企業成功率低於10%，投放100億到這計劃是否意味着大機率會失敗，又問及對計劃失敗的容忍度。創新科技及工業局局長孫東強調，計劃目標在於將大學的新科技轉化落地，期望鼓勵大學更為重視創科，及促進本地企業投資高科技產業。至於初創產業的經濟回報，孫東稱現時不做硬性規定，強調要實事求是，從實際情況出發。

另外，財委會通過在發展局開設1個首長級甲級政務官職位、1個首長級乙級政務官職位和1個政府工程師職位，及重行調配1個政府城市規劃師常額職位，以領導北部都會區統籌辦事處；及在土木工程拓展署開設1個總工程師編外職位，以推展發展新田科技城及馬草壟的工作。新思維狄志遠繼續就新開職位投下反對票。

孫東出訪德國促進港德創科合作。（資料圖片/梁鵬威攝）

創新科技及工業局局長孫東明日（10日）晚上啓程前往德國訪問，促進兩地在創科方面的交流及合作。訪問德國期間，孫東將在2023年亞洲柏林峰會開幕禮作主題演講，闡述香港對初創企業的吸引力和政府相關的支援。峰會於6月12-15日舉行，是為期一年的亞洲柏林活動的年度旗艦項目，決策者、初創企業和投資者將一同討論最新的科技趨勢，以及亞洲與柏林的跨境合作。

孫東將於16日上午返港，離港期間，創新科技及工業局副局長張曼莉將署任局長。